'Lale Tara Sanat Bursu' başvuruları 1 Haziran'da başlıyor

ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, başvurular www.enkasanat.org üzerinden 5 Temmuz'a kadar çevrim içi olarak gerçekleştirilebilecek. Bursun seçici kurulunda, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Grup Şefi Bülent Evcil, viyolonsel sanatçısı Dilbağ Tokay, piyanist ve besteci Fazıl Say, piyanist Gökhan Aybulus ve ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu yer alıyor.

Uluslararası arenada kendilerine yeni ufuklar açmayı hedefleyen genç sanatçıların eğitim hayatlarına önemli bir destek sağlayacak burstan her yıl, açık çağrı neticesinde toplanan talepleri değerlendiren seçici kurulun belirlediği isimler faydalanabilecek.

'Lale Tara Sanat Bursu' ile ilgili detaylı bilgilere www.enkasanat.org adresinden ulaşılabiliyor.