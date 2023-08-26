Londra’daTürk sanatçılar karma sergide yer alacak

Türkiye’nin önemli ressamları Londra’da Mayfair Gallery Marquess’de düzenlenecek olan karma sergiye davet aldılar. Eserleriyle Londra’ya adeta çıkarma yapacak olan Alev Özas, Bayram Gümüş, Fevzi Karakoç, Fırat Altındal, Hasan Kara, Haydar Ekinek, Merve Akman, Mustafa Demirpençe, Neslihan Can, Nurten Balaban, Orhan Umut, Selahattin Kara, Şahin Paksoy’un yanı sıra 40 Türk ressam eserlerini, Turquoise başlıklı karma sergide İngiliz sanatseverlerin beğenisine sunacaklar…

Artvizyon Gallery Nihat Tokat’ın organizasyonuyla gerçekleşecek olan sergi 26-30 Eylül ve 1-4 Ekim 2023 tarihlerinde gezilebilecek. Londra’nın elit kesiminin yaşadığı, lüksün merkezi olarak bilinen Mayfair’de yer alan Gallery Marquess’de yapılacak. Başta Lordlar Kamarası mensupları olmak üzere İngiliz sosyetesi ve koleksiyonerlerin katılım sağlayacağı bu sergiler için özel kataloglar hazırlanmaya başlandı. Katılan tüm sanatçılara katılım sertifikaları verilecek bu sergilere, Türk ve İngiliz sanatseverlerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.