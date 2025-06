Takip Et

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek dün hayatını kaybetti. Kurban Bayramı'nın ilk günü elektrik akımına kapılan ve dün hayata gözlerini yuman Başkan Zeyrek için bugün on binlerce kişinin katıldığı bir cenaze töreni gerçekleşti. Siyasetçisinden sanatçısına 7'den 70'e Manisa halkı oradaydı. Bu isimlerden biri de oyuncu Kubilay Penbeklioğlu idi.

Gözyaşlarının sel olduğu, duygusal açıklamaların yapıldığı törende sunuculuğu Kubilay Penbeklioğlu üstlendi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, göreve geldiğinde Penbeklioğlu'nu Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenliğine getirmişti.

Ünlü oyuncu Penbeklioğlu, yaptığı paylaşımlarla da Zeyrek'i andı. Penbeklioğlu "Ah be dostum... Ah be kardeşim. Ah be başkanım" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Kubilay Penbeklioğlu kimdir?

Kubilay Penbeklioğlu

1967 yılında Ankara’da doğdu.

1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Eğitim yıllarında Ankara Devlet Tiyatrosu ile TRT’nin çocuk ve gençlik yapımlarında oyuncu olarak görev aldı.

1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’na katıldı. Kurum bünyesinde 20 yılı aşkın sürede çok sayıda oyunda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Hâlen aynı kurumda oyuncu ve yönetmen olarak çalışmalarını sürdürmekte; ayrıca Sahne Direktörlüğü görevini yürütmektedir.

2007 yılında 11. Afife Tiyatro Ödülleri’nde, Ceza Kanunu adlı oyunla “Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu” dalında aday gösterildi.

Tiyatro sahnesinin yanı sıra televizyon ve sinema projelerinde de rol almaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Rol Aldığı Bazı Oyunlar:

12. Gece – William Shakespeare – 2016

Türkiye Kayası – Fehime Seven – 2012

Sevgili Doktor – Anton Çehov / Neil Simon – 2011

Romeo ve Juliet – William Shakespeare – 2010

Size Öyle Geliyorsa Öyledir – Luigi Pirandello – 2008

Ceza Kanunu – İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci – 2006

Baba – August Strindberg – 2005

Yedi Kocalı Hürmüz – Sadık Şendil – 2003

Midas’ın Kulakları – Güngör Dilmen – 2003

Düğün ya da Davul – Haşmet Zeybek – 2002

Haydi Mars’a Gidelim – Tom Steiner – 2001

Unutulan Adam – Nazım Hikmet – 2001

Hepsi Oğlumdu – Arthur Miller – 2001

Sarıpınar 1914 – Turgut Özakman – 2001

Seneye Bugün – Bernard Slade – 2000

Barış – Aristophanes – 1999

Krala Oyun – Aslan Kaçar – 1998

Kafkas Tebeşir Dairesi – Bertolt Brecht – 1997

Küçük Nasrettin – Serpil Akıllıoğlu – 1995

Giordano Bruno – Erhan Gökgücü – 1995

Budala – Fyodor Dostoyevski / Simon Gray – 1995

Komik Prens ile Mutsuz Prens – Turgay Yıldız – 1994

İyi (Good) – Cecil Philip Taylor – 1994

Yönettiği Oyunlar:

Sızı – Salih Efiloğlu

Evcilik Oyunu – Adalet Ağaoğlu

Taziye – Murathan Mungan

Aşk-ı İstanbul – Uyarlama

Biz Yaz Gecesi Rüyası – William Shakespeare

Islık Sever Max (Çocuk Oyunu) – Carsten Krüger

Ödüller:

Ferih Egemen Ödülü – “Yılın En İyi Komedi Oyuncusu”, Yedi Kocalı Hürmüz – 2004

Özel Evrim Okulları – “En İyi Erkek Oyuncu”, Yedi Kocalı Hürmüz – 2004

Şaziye Moran Ödülü – “En İyi Erkek Oyuncu”, Barış – 2000