Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze töreninde Kubilay Penbeklioğlu sunuculuğu üstlendi
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek talihsiz bir kaza sonucu elektrik akımına kapılarak 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bugün Zeyrek için cenaze töreni düzenlenirken sunuculuğu ise Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni görevine getirilen Kubilay Penbeklioğlu yaptı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek dün hayatını kaybetti. Kurban Bayramı'nın ilk günü elektrik akımına kapılan ve dün hayata gözlerini yuman Başkan Zeyrek için bugün on binlerce kişinin katıldığı bir cenaze töreni gerçekleşti. Siyasetçisinden sanatçısına 7'den 70'e Manisa halkı oradaydı. Bu isimlerden biri de oyuncu Kubilay Penbeklioğlu idi.
Gözyaşlarının sel olduğu, duygusal açıklamaların yapıldığı törende sunuculuğu Kubilay Penbeklioğlu üstlendi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, göreve geldiğinde Penbeklioğlu'nu Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenliğine getirmişti.
Ünlü oyuncu Penbeklioğlu, yaptığı paylaşımlarla da Zeyrek'i andı. Penbeklioğlu "Ah be dostum... Ah be kardeşim. Ah be başkanım" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
Kubilay Penbeklioğlu kimdir?
Kubilay Penbeklioğlu
1967 yılında Ankara’da doğdu.
1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Eğitim yıllarında Ankara Devlet Tiyatrosu ile TRT’nin çocuk ve gençlik yapımlarında oyuncu olarak görev aldı.
1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’na katıldı. Kurum bünyesinde 20 yılı aşkın sürede çok sayıda oyunda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Hâlen aynı kurumda oyuncu ve yönetmen olarak çalışmalarını sürdürmekte; ayrıca Sahne Direktörlüğü görevini yürütmektedir.
2007 yılında 11. Afife Tiyatro Ödülleri’nde, Ceza Kanunu adlı oyunla “Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu” dalında aday gösterildi.
Tiyatro sahnesinin yanı sıra televizyon ve sinema projelerinde de rol almaktadır.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
Rol Aldığı Bazı Oyunlar:
12. Gece – William Shakespeare – 2016
Türkiye Kayası – Fehime Seven – 2012
Sevgili Doktor – Anton Çehov / Neil Simon – 2011
Romeo ve Juliet – William Shakespeare – 2010
Size Öyle Geliyorsa Öyledir – Luigi Pirandello – 2008
Ceza Kanunu – İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci – 2006
Baba – August Strindberg – 2005
Yedi Kocalı Hürmüz – Sadık Şendil – 2003
Midas’ın Kulakları – Güngör Dilmen – 2003
Düğün ya da Davul – Haşmet Zeybek – 2002
Haydi Mars’a Gidelim – Tom Steiner – 2001
Unutulan Adam – Nazım Hikmet – 2001
Hepsi Oğlumdu – Arthur Miller – 2001
Sarıpınar 1914 – Turgut Özakman – 2001
Seneye Bugün – Bernard Slade – 2000
Barış – Aristophanes – 1999
Krala Oyun – Aslan Kaçar – 1998
Kafkas Tebeşir Dairesi – Bertolt Brecht – 1997
Küçük Nasrettin – Serpil Akıllıoğlu – 1995
Giordano Bruno – Erhan Gökgücü – 1995
Budala – Fyodor Dostoyevski / Simon Gray – 1995
Komik Prens ile Mutsuz Prens – Turgay Yıldız – 1994
İyi (Good) – Cecil Philip Taylor – 1994
Yönettiği Oyunlar:
Sızı – Salih Efiloğlu
Evcilik Oyunu – Adalet Ağaoğlu
Taziye – Murathan Mungan
Aşk-ı İstanbul – Uyarlama
Biz Yaz Gecesi Rüyası – William Shakespeare
Islık Sever Max (Çocuk Oyunu) – Carsten Krüger
Ödüller:
Ferih Egemen Ödülü – “Yılın En İyi Komedi Oyuncusu”, Yedi Kocalı Hürmüz – 2004
Özel Evrim Okulları – “En İyi Erkek Oyuncu”, Yedi Kocalı Hürmüz – 2004
Şaziye Moran Ödülü – “En İyi Erkek Oyuncu”, Barış – 2000