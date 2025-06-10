Matteo Bocelli İstanbul'da konser verecek

Babası dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli'den aldığı müzik eğitimi ve özgün tarzıyla da dikkati çeken Bocelli, Piu Entertainment organizasyonu ile "Summer Nights" turnesi kapsamında hayranlarıyla bir araya gelecek.

Küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe büyüyen Matteo Bocelli'nin müziğe olan tutkusu çocuk yaşta piyano dersleriyle başladı.

Müzikal yolculuğunun ilk konserini Roma'daki Kolezyum'da veren genç sanatçı, 2018'de babası Andrea Bocelli ile birlikte seslendirdiği "Fall on Me" adlı düet dünya çapında 400 milyon dinlenmeyi aştı.

Matteo, 2020'de yayımladığı "Solo" adlı aşk şarkısıyla ise hem klasik aryalara hem de modern hitlere geniş bir dinleyici kitlesi kazandı.

Matteo Bocelli konser biletlerine Biletix, Passo, Biletinial ve Bubilet'ten ulaşılabilir.