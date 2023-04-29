Mattheys Köşkü Arkas ile yeniden yaşam buldu

İzmir’in bir sanat şehri olması vizyonuyla uzun yıllardır sanata yatırım yapan Arkas, dördüncü sanat merkezini, Bornova’nın hem tarihi hem de mimarisiyle öne çıkan köşklerinden biri olan Mattheys Köşkü’nde açıyor. İki asırlık köşkü aslına sadık kalınarak restore ederek İzmir’e yeni bir sanat ve deneyim merkezi kazandıran Arkas, Arkas Sanat Bornova Arkas Halı Koleksiyonu’nu “16.- 19. Yüzyıl Anadolu Halıları” sergisiyle sanatseverlerle buluşturuyor.

Arkas’ın Cumhuriyet’in 100. yılına armağanı

Tarihinde Atatürk’ü ağırlayan, o dönemki ev sahibi Hortense Wood’un kendi deyimiyle cumhuriyetin geleceğinin konuşulduğu Mattheys Köşkü, Cumhuriyet’in 100. yılında yeniden hayat buldu.

Arkas’ın “Geçmişimizi Hatırlamak” vizyonuyla kapılarını yeniden açtı. Arkas Sanat’ın, Arkas Sanat Merkezi, Arkas Deniz Tarihi Merkezi ve Arkas Sanat Urla’dan sonra İzmir’deki dördüncü merkezi olan ve köşkün içerisinde bulunan Arkas Sanat Bornova’da, özellikle Batı Anadolu halıcılığının dünyaya tanıtılmasındaki katkılarını aktarmak amacıyla Arkas Halı Koleksiyonu’ndan birbirinden değerli halılardan oluşan bir seçki sergileniyor.

Dünyanın sayılı koleksiyonları arasında yer alan Arkas Koleksiyonu’ndan derlenen seçkide, Batı ve Orta Anadolu’da, Uşak, Çanakkale, Bergama, Konya, Karapınar, Akhisar, Gördes, Kula, Milas yörelerinde 16. ve 19. yüzyıllar arasında üretilmiş Anadolu Halıları bir araya geliyor.Bu özel seçki, bu kıymetli kültür mirasının Arkas Halı Koleksiyonu’ndaki önemli örneklerini bir araya getirerek korumayı, tanıtmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

“İzmir’in sanat şehri olmasını arzu ediyorum”

Mattheys Köşkü’nün ve Arkas Sanat Bornova’daki Arkas Halı Koleksiyonu Sergisi’nin açılışında konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, “İzmir’in sanat şehri olmasını arzu ediyorum. 12 yıl içinde dördüncü sanat merkezimizi açıyoruz. Daha da devam eden projelerimiz var. Neyi, nerede sergilediğiniz önemli ve ben bir klasikçiyim. Ağırlıklı olarak 18. yüzyıldan 20. yüzyıl başına uzanan döneme ait eserleri topluyoruz ve onları üretildikleri döneme ait ortamlarda sergilemeyi arzu ediyoruz.

Bu amaçla Mattheys Köşkü’nde olduğu gibi nitelikli tarihi değeri olan yapıları da aynı zamanda sanat merkezi olarak İzmir’in kültür sanat hayatına kazandırıyoruz.” dedi. “Bu ev 1700’lü yılların evi. Bu evin tarihi benim de bir parçam, ben burada büyüdüm. Bu köşk çok önemli bir köşk, son sahibinin andaçlarında bu evde Atatürk’ün kaldığını biliyoruz.”

Arkas sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu tarihi köşkler gibi halı sanatı da unutulmaya yüz tutmuş. Biz bu unutulmaya başlayan sanatı ve tarihi-kültürel değerleri yaşatmaya çalışıyoruz. Halı benim için büyük bir tutku ve bu topraklara ait çok önemli bir kültürel değer. Ailemden kalma halıları 90’lı yılların başından bu yana aldığım antika halılarla zenginleştirdim.

Şimdi Arkas Halı Koleksiyonu’nda halı sanatının nadir örnekleri yer alıyor. Koleksiyondan ağırlıklı olarak Batı Anadolu’da, 16.-19. yüzyıl arasındaki dönemde üretilmiş 75 halıdan oluşan bir seçkiyi Arkas Sanat Bornova Mattheys Köşkü’nde geçmişi hatırlatmak vizyonuyla sergilemeye başlıyoruz.” Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, “Yukarıdaki sergi bölümünün yanı sıra bahçe, ahır ve sarnıç bölümlerinin de Bornova’nın geçmişini anımsatan ve bütününü temsil eden bir alan haline gelmesini istedik.

Çocukluğumuzda boş zamanlarımızda Küçükpark’ta mini golf oynardık. O günlerin nostaljisiyle Bornova Köşkleri temalı bir mini golf parkuru oluşturduk. Ahır kompleksini de hem Arkas Holding hem de Ege Bölgesi’ndeki tüm kurumsal şirketlerin kullanabilmesi adına profesyonellere eğitim verilecek, toplantılar ve etkinlikler düzenlenebilecek, esnek birkaç salonun bulunduğu bir hale getirdik” diye konuştu.

Arkas Sanat Direktörü Müjde Unustası, “Arkas Halı Koleksiyonu, 30 yılı aşkın bir sürede bir araya getirilen, 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar olan döneme ait halılardan oluşuyor. Klasik dönem Türk halıları, yöresel Anadolu halıları Osmanlı Saray Halıları ve Kumkapı Halılarının nadide örneklerini bir araya getiren koleksiyon, kendi alanında dünyadaki en önemli halı koleksiyonları arasında gösteriliyor.” diye konuştu.