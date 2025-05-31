Melike Şahin'den romantik evlilik yıldönümü paylaşımı

‘Deli Kan’, ‘Tutuşmuş Beraber’ ve ‘Kara Orman’ gibi şarkılarıyla çıkış yapan, son dönemde ise ‘Canın Beni Çekti’ şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan Melike Şahin, Sedat Arpalık ile evlilik yıldönümünde yaptığı romantik paylaşımla konuşuluyor.

Kendine has yorumu ve etkileyici şarkı sözleriyle dinleyicileri etkileyen Melike Şahin ikinci evlilik yıldönümünü “Dünyada 8., dünya evinde ve garip’le 2. yılımız kutlu olsun. Bütün yıllar bizim olsun kocam, u r the earth” notuyla kutladı.

Şahin, 2023 yılında evlendiği Sedat Arpalık ile çekilen fotoğraflarını da paylaştı.