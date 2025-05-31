Melike Şahin'den romantik evlilik yıldönümü paylaşımı
Türk pop müziğinin son dönemde öne çıkan isimleri arasında yer alan Melike Şahin'in sosyal medyadan yaptığı evlilik yıldönümü paylaşımı çok beğenildi. 2023'te Sedat Arpalık ile dünyaevine giren Melike Şahin, “Dünyada 8., dünyaevinde ve Garip’le 2. yılımız kutlu olsun. Bütün yıllar bizim olsun kocam, u r the earth” mesajı paylaştı.
‘Deli Kan’, ‘Tutuşmuş Beraber’ ve ‘Kara Orman’ gibi şarkılarıyla çıkış yapan, son dönemde ise ‘Canın Beni Çekti’ şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan Melike Şahin, Sedat Arpalık ile evlilik yıldönümünde yaptığı romantik paylaşımla konuşuluyor.
Kendine has yorumu ve etkileyici şarkı sözleriyle dinleyicileri etkileyen Melike Şahin ikinci evlilik yıldönümünü “Dünyada 8., dünya evinde ve garip’le 2. yılımız kutlu olsun. Bütün yıllar bizim olsun kocam, u r the earth” notuyla kutladı.
Şahin, 2023 yılında evlendiği Sedat Arpalık ile çekilen fotoğraflarını da paylaştı.