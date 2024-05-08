MIKTA Film Festivali, New York'taki Türkevi'nde başladı

Türkevi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen MIKTA Film Festivali etkinliğin açılış konuşmasını Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür yaptı. Özgür, konuşmasında, Türkevi'nin birlik için bir sembol haline geldiğine dikkati çekerek, bu etkinliğin amacının çeşitlilikte birliği sağlamak olduğunu ifade etti.

Farklı kültürlerin uyumunu yansıtıyoruz

Özgür, New York'un kültür ve çeşitlik merkezi ve esasen bir eritme potası olduğunu belirterek, MIKTA Film Festivali'nin de bu şehrin farklı kültürler arasındaki uyum sağlama kabiliyetini yansıttığını dile getirdi.

MIKTA ülkelerinin çeşitli kültürel zenginliklerinin bulunduğuna işaret eden Özgür, film festivalinin de üye ülkeler arasındaki farklı coğrafyalar, ekonomiler ve kültürler arasında köprüler inşa etmeyi amaçladığını söyledi.

Diplomatik faaliyetler için de iyi bir örnek

Başkonsolos Özgür, MIKTA'nın küresel yönetişimi geliştirmek için ortak çözümler üretmek amacıyla kurulan bir diplomatik girişim olduğunu anımsatarak, "Geriye baktığımızda da istişare ve işbirliğimizin giderek daha anlamlı ve ikna edici bir model ürettiğini görüyoruz. Yaptığımız işler de dikkatlerden kaçmıyor. MIKTA, 21. yüzyılda diplomatik faaliyetler için çok iyi bir örnek haline gelmiştir." dedi.

Amaç: Toplumun ortak çıkarlarına katkı sağlamak

MIKTA'nın çok taraflılığa katkı sağlamak isteyen ülkeler için de önemli bir model teşkil ettiğinin altını çizen Özgür, "Farklı bölgeler ve kültürlerden gelen 5 ülke olarak, temel değerlerde buluşup, uluslararası toplumun ortak çıkarlarına katkı sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Her salı bir film

MIKTA Film Festivali çerçevesinde her salı günü üye ülkelerden bir film Türkevi'nde gösterime sunulacak. Bugün Endonezya'dan "Labuan Hati", 14 Mayıs'ta Meksika'dan "Macario", 21 Mayıs'ta Kore'den "Minari", 28 Mayıs'ta Avustralya'dan "Sweet As" ve 4 Haziran'da Türkiye'den "Bir Zamanlar Anadolu'da" adlı filmler Türkevi'nde izleyicilerle buluşacak.