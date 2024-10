MIX Festival, çok sesli bir edisyonla geliyor

Zühre KURT

Zorlu PSM’nin ‘Çok sesli festival’ mottosu ile bu yıl 2-3 Kasım’da 8.sini gerçekleştireceği MIX Festiva’de, sanatçılar iki gün boyunca üç farklı sahnede kesintisiz müzik ve performans sergileyecekler. Farklı müzik türlerinin yer alacağı festival hakkında Zorlu PSM Genel Müdür Yardımcısı Levent Dokuzer sorularımızı yanıtladı.

Bu yıl festivalde neler var?

Bu yılın MIX Festival’i, müziğin sınırlarını zorlayan ve performanslarıyla izleyicileri büyüleyen sanatçılarla dolu bir etkinlik olarak karşımıza çıkıyor. Hem yenilikçi seslerle hem de çarpıcı sahne şovlarıyla festival, her zevke hitap eden çok yönlü bir deneyim sunuyor. MIX Festivalimizde 2 gün boyunca 3 farklı sahnemizde katılımcılar kesintisiz müzik keyfi yaşayacak. 2 Kasım akşamı; Monday In Neptune, Bedük, Temples, Milky Chance, Digitalism, Σtella, Yīn Yīn, Catching Files, Hissikablelvuku, Non, Superbebek ve Timuçin Coşkun festivalin ilk gününde müzikseverlerle buluşurken, 3 Kasım akşamı; Altın Gün, Starsailor, Trentemøller, Cem Yıldız, Can Temiz, Balthvs, Lucky Love, Local Natives, Orhan Tanrıver, Cisetta ve Jamie S festivalin 8. edisyonunu tamamlayacak.

Bu sene, 12. sezonunu kutlayan bir kültür ve sanat kurumu olarak, sanata ve müziğe olan tutkumuzu en iyi şekilde yansıttığımız projelerle ilerlemeye devam ediyoruz. Bu projelerden biri olan MIX Festival, bizim için sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası alanda büyük bir marka haline gelmiş ve iş birliği fırsatlarını sunduğumuz kendi markamız olan önemli bir platform. MIX Festival aracılığıyla müzikseverler tarafından ilgiyle takip edilen farklı disiplinlerindeki müzisyenleri bir araya getiriyor, dünya çapında başarılı sanatçılara ev sahipliği yapıyoruz. Geçtiğimiz 7 yıl boyunca, festival kapsamında 200’e yakın sanatçıyı sahnelerimizde ağırladık ve on binlerce müzikseveri bu eşsiz deneyimle buluşturduk. Her yıl artan katılımcı sayımız ve büyüyen iş birliklerimizle, MIX Festival'in yarattığı kültürel zenginliğin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz.

Diğer festivallerden ayrılan yönleriniz neler?

MIX Festival’in bizim için en büyük ayrılan özelliği Zorlu PSM’nin kendi markası olan ilk festivali olması. Diğer müzik festivallerinden farklı olarak katılımcılar sadece bildikleri, aşina oldukları isimleri dinlemekle kalmıyor, aynı zamanda yetenekli müzisyenlerle de tanışma fırsatı buluyorlar. Bunun yanında festivalde sahne alacak müzisyenlerin her biri farklı müzik türlerine getirdikleri özgün yaklaşımlarla, dinleyicilere farklı müzikal dünyaların kapılarını açıyor. Bizim 7 yıl önce hedeflediğimiz ve büyük oranda başardığımızı düşündüğümüz MIX Festival'in en büyük farkı, müziği yalnızca bir dinleme deneyimi olmaktan çıkarıp, çok yönlü bir kültürel buluşma noktasına dönüştürmesi ve farklı türleri harmanlama özelliğiyle ülkemizin festival alanında varlığını devam ettirebilmesi.

MIX Festival’de sahnelerde olan deneyimli sanatçılara yer verirken, diğer yandan yükselen yeteneklere bu fırsatı sunuyoruz. Bahsetiğimiz ve vurguladığımız bu çeşitlilik, her yaştan ve her zevkten müziksevere hitap eden bir deneyim sunuyor. Müzikal deneyimin yanında sahnelerimizin alt yapı olanakları sürekli son teknolojilere uygun olarak yenileniyor. Festivalimizdeki müziğe eşlik eden görsel şovlarıyla da müzik dünyasında kendine ayrıcalıklı bir yer edinmiş durumda diyebilirim.

Festivalin etki raporu var mı?

Biz Zorlu PSM olarak sezon boyunca yer verdiğimiz etkinliklerle kültür sanat dünyasındaki etkimizi ölçümleyerek sezonlarımıza devam ediyoruz. Bu zamana kadar geçtiğimiz 11 sezon içinde en son yapılan araştırmaya göre Türkiye’de, her 2 kişiden 1’i PSM’yi biliyor. İstanbul’daysa bu oran yüzde 90’a ulaşıyor. İstanbul’da her 10 kişiden 9’u ya Zorlu PSM’nin ismini duymuş ya da buradaki etkinliklere katılmış olduğunu söylüyor. 48 saat gibi kısa bir zaman diliminde binlerce kişiyi ağırladığımız MIX Festival gibi etkinliklerimiz bu sonuçlara büyük katkı yapıyor. Festivalin öncesi ve sonrasıyla birlikte sanatçılarla bine yakın kişinin istihdamına katkı sağladığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Bulunduğumuz konum itibariyle en yakın etkimizi Zorlu Center’a ve çevremizdeki en yakın ilçelerde bulunan tüm mekanlarda bir hareketlilik oluşturuyoruz.