Moğollar 50. yılını özel konserle kutluyor

29 Ocak 2018

1967 yılında başladıkları müzik yolculukları hala devam eden, Anadolu Pop müziğinin en önemli temsilcilerinden Moğollar, 50. yılını büyük bir konserle kutlamaya hazırlanıyor.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 9 Şubat Cuma akşamı gerçekleşecek 50. Yıl Özel Konseri'nde Moğollar'a sahnede birçok isim de eşlik edecek.

Grubun ilk solisti Aziz Azmet, eski davulcu Ayzer Danga, Nejat Yavaşoğulları, Fuat Güner, Harun Tekin, Hayko Cepkin, Hüseyin Turan, İlhan Erşahin, İzzet Öz, Nebil Özgentürk, Yekta Kopan, Ezgi Aktan ve daha birçok isim 9 Şubat akşamı Moğollar'la birlikte sahnede olacak.

1970'te müziğe ara verdiler

1967'de 5 genç müzisyen çalıştıkları gruplarda yaptıkları müziğin kendi yapmak istedikleri müzik olmadığını düşünerek beraber bir grup oluşturmaya karar verirler. Moğollar ismi ile çalışmaya başlarlar.

İlk 45'likleri "Eastern Love/Artık Çok Geç", Şubat 68'de çıktı. İlk solo konserlerini ise 19 Ekim 1968'de İstanbul Fitaş Sineması'nda verdiler. Cem Karaca, Barış Manço, Selda gibi dönemin önemli vokalistleriyle de çalışan Moğollar, 1970’lerin sonlarına doğru müzik kariyerlerine ara verdi.

1993 yılında Leman dergisinden Kaan Ertem'in öncülük ettiği bir imza kampanyası sonucu yeniden bir araya gelen gruba klavyede Serhat Ersöz katıldı. 2008 yılında da, vokalist olarak Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca eklendi. 2010'da grubun davulcusu Engin Yörükoğlu’nun kansere yenik düşmesinin ardından gruba Kemal Küçükbakkal dahil oldu.

Moğollar 50 yıllık yolculuğa 23 adet 45'lik ve 11 adet stüdyo albümü sığdırdı.