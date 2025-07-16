Münir Özkul'un Cihangir'deki evinin satıldığı ortaya çıktı
Türk tiyatro ve sinemasının efsane ismi Münir Özkul'un uzun yıllar yaşadığı ve hayatını kaybettiği Beyoğlu Cihangir'deki evin satıldığı ortaya çıktı. Bir dönem Ferhan Şensoy tarafından Münir Özkul'a yardım için alındığı öne sürülen evin neden satıldığını ise Güner Özkul açıkladı
Tiyatro kariyerinde meddah geleneğini başarıyla temsil eden oyuncu Münir Özkul’un İstanbul Cihangir’de uzun yıllar hayatını sürdürdüğü ve yaşamını yitirdiği Beyoğlu Cihangir’deki evin satıldığı ortaya çıktı.
Münir Özkul’a 2002’de demans teşhisi koyulmuştu. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile de mücadele eden Özkul, demasla bağlantılı hafıza kaybı yaşamış ve uzun süre yatağa bağlı yaşamıştı. Hakkında defalarca asılsız ölüm haberi çıkarılan Özkul, 5 Ocak 2018’de yaşamını yitirmişti.
Münir Özkul’un Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 70’nci sanat yılı etkinliğinden elde edilen gelirle aldığı evin neden satıldığını ise kızı Güner Özkul açıkladı.
Güner Özkul, Cihangir semtin Sıra Selviler Caddesi’nde bulunan evi üvey annesinin sağlık sorunlarından dolayı satıldığını ifade etti.