Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumu takip ediliyor

Mayıs ayında anjiyo işlemi yapılarak iki stent takılan Öncel’in sağlık durumunun stabil hale getirilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Sanatçımız apar topar tekrar acile kaldırıldı. Yüksek nabız ve yüksek tansiyon bir stentle daha kontrol altına alınırken, sağlık durumu takip ediliyor” ifadelerine yer verdi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Nazan Öncel sevenlerine sosyal medya üzerinden mesaj göndererek, “Ben bu kalp için daha ne yapayım? Ne istediyse yaptım; ‘yürü’ dedi yürüdüm, ‘diyet’ yap dedi yaptım, ‘bol su iç’ dedi içtim, ‘stent’ dedi eyvallah dedim. Olmayınca olmuyor demek ki... Hadi dua edin” ifadelerini kullandı.