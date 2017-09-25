Neşet Ertaş ölümünün 5. yılında anılıyor

25 Eylül 2017

"Bozkırın Tezenesi" olarak anılan, Türk halk müziğinin en önemli isimlerinden halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 5. yılında anılıyor.

1938 yılında Kırşehir'de dünyaya gelen ve 2012'de prostat kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ertaş, yaşamı boyunca yaklaşık 400 plak, onlarca kaset ve bir o kadar "long play" kaydetmişti.

Süleyman Demirel'in cumhurbaşkanlığı döneminde kendisine teklif edilen "Devlet Sanatçısı" unvanını "Herkes bu devletin sanatçısı" diyerek kabul etmeyen Erteş, hayatta olduğu dönemde "Unesco Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi" kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Yaşayan İnsan Hazinesi" ilan edilmişti.

Eserlerinde Anadolu insanının acı ve kederini dile getirdiğini ifade eden Erteş'a, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından 2011'de fahri doktora unvanı verildi, aynı zamanda sanatçının bağlamadaki tavrı ve türküleri konservatuarlarda ders olarak okutuldu.

Kaynak: AA