Oscar'ın Yabancıları İstanbul Modern Sinema'da

08 Ocak 2018

İstanbul Modern Sinema 90. Akademi Ödülleri'nde "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde aday adayı filmlerden oluşan bir seçkiyi sunuyor. Filmler, 11-21 Ocak arası gösterilecek.

Bu heyecanlı çekişmede adı öne çıkan yapımlar, Oscar adayı olmalarına rağmen Hollywood kulvarının dışında, dünya festivallerinde başarılı olmuş, farklı dil ve kültürlerden filmlerin buluştuğu bir kategoriyi temsil ediyor.

Bu yılki programın öne çıkan filmleri arasında Avrupa ve dünya sinemasından büyük isimler var.

Arjantinli yönetmen Lucrecia Martel'in açılışını Venedik’te yaptığı, uzun bir aradan sonra beklenen dönüş filmi Zama, Ruben Östlund’un çağdaş sanata dair güçlü bir taşlama sunduğu ve karşılığında Cannes’dan Altın Palmiye’yle dönen Kare (The Square) ve İstanbul Modern Sinema’nın 2013 yılında adına toplu gösterim düzenlediği Michael Haneke’nin yine Avrupa’da çıkışsız bir burjuva ailesi resmi çizen yeni filmi Mutlu Son (Happy End) programda yer alacak.