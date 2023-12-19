Pera Müzesi, yıla “Yeni Yıl Konseri” ile veda ediyor
Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri 2023 yılına “Yeni Yıl Konseri” ile veda ediyor. Günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdiği konser serisinin bu seneki son misafir solistleri Adnan Mungan, Güzin Değişmez ve misafir genç solist Neva Gerişlioğlu olacak. Konser 24 Aralık Pazar günü Pera Müzesi Oditoryumu’nda izlenebilir.
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin Türk Müziği Konserleri senenin son etkinliğinde Yeni Yıl Konseri konserini müzikseverlerle buluşturuyor.
Sinan Sipahi koordinatörlüğünde, Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın anısına saygıyla düzenlenen konser serisi, Türk müziğinin tarihsel, kültürel, sosyolojik, felsefi, edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetlerle bu geleneksel müziğin farklı kitlelerle paylaşılmasına katkıda bulunuyor.
Günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdikleri programda yılın son misafir solistleri, Adnan Mungan, Güzin Değişmez ve misafir genç solist Neva Gerişlioğlu. Sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel’in üstlendiği “Yeni Yıl Konseri”, 24 Aralık Pazar 15.30’da, Pera Müzesi Oditoryumu’nda seneye müzikle veda etmek isteyen dinleyicilerle buluşacak.
Misafir Solistler
- Adnan Mungan
- Güzin Değişmez
Misafir Genç Solist
- Neva Gerişlioğlu
Saz Sanatçıları
- Osman Nuri Özpekel - Ud
- Taner Sayacıoğlu - Kanun
- Aziz Şükrü Özoğuz - Keman
- Lütfiye Özer - Kemençe
Gamze Ege Yıldız - Tanbur
Volkan Ertem - Viyolonsel