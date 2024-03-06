Preply inceledi: İnternet tarihinin en çok aranan dizi ve filmleri

Online dil öğrenme platformu Preply, dünyanın en büyük arama motoru olan ve pek çok kullanıcı için internetin başlangıç noktası kabul edilen Google’ın Google Trends Time Capsule verilerinden hareketle, 1999’dan 2023’e kadar yıllara göre dünyanın en iyi dizileri ve fimlerini listeledi. Bir yandan popüler kültür fenomenleri olan, bir yandan da bireysel ve grup eğlencelerinin vazgeçilmezine dönüşen dizi ve filmler, başta ABD ve Türkiye olmak üzere çok büyük bir sektör oluşturmayı sürdürüyor. Talebe bağlı izlenebilen abonelik tabanlı platformların ürettiği dizi ve filmler, son yıllarda dikkat çekerken bazı dizi ve filmler yıllar geçse de popülaritesini yitirmiyor.

Preply’nin hazırlamış olduğu inceleme, ABD yapımı hicivli bir durum komedisi olan çizgi dizi The Simpsons’ın 18 yıl boyunca en çok aranan diziler listesinde yer almayı başararak, internet tarihinin en popüler dizilerinden biri olduğunu gösterdi. Kısa bölümleri, eleştirel yaklaşımı ve incelikli komedisiyle her yıl internet kullanıcılarının sıklıkla izlemek istediği dizilerden biri olan The Simpsons’ı Türkçeye Taht Oyunları olarak çevrilen Game of Thrones, South Park, The Walking Dead ve Family Guy izledi.

Amerikan yapımları tüm listelerin en üst sıralarında

Yapılan çalışmada dikkat çeken bir diğer konu da Amerikan yapımı dizilerin ve filmlerin yoğunluğu oldu. 1999’dan bu yana en popüler diziler arasında ilk 10 diziden 9’u ABD yapımı. Listede yer alan tüm diziler açısından bu oran değerlendirildiğinde ise efsane diziler içinde 5 diziden dördünün ABD kanallarında yayın hayatına başladığı ya da ABD yapımı oldukları görüldü. The Walking Dead, The Vampire Diaries, Friends, Prison Break, Gossip Girl, Breaking Bad, Euphoria, The Last of Us gibi dönemine damga vurmuş dizilerin dünyanın dört bir yanında ilgi gördüğünü, küresel aramalar içinde ilk beşte yer almalarından anlıyoruz. ABD’yi yapım sayısı bakımından bu listede Türkiye izlerken, Türkiye’nin yanı sıra Güney Kore, Meksika, Hindistan ve İspanya yapımlarının da küresel popüler kültür öğelerine dönüştüğü göze çarpıyor. Şüphesiz, dijital platformlar, bir coğrafyada üretilen dizilerin dünyanın dört bir yanında hayran kitlesi kazanabilme ihtimalini ve bu anlamda dizi-film üretiminde kültürel çeşitliliği de artırıyor.

Dünyanın en çok arananları arasında 2 Türk dizisi var

İncelemede İngilizce özel ders platformu Preply’nin, bulduğu sonuçlar oldukça dikkat çekici. Google’ın, her yıl için en çok aranan beş diziyi sıraladığı verilere göre dünyanın en popüler 5 dizisinden üçünün çizgi animasyon dizileri olduğu görülüyor. Bu dizilerin kısa süreleri, konsantre mizahları ve zaman zaman komplo teorilerine de konu olan yaklaşımları izleyiciler nezdinde dikkat çekici bulunuyor.

Preply’nin yaptığı incelemede çarpıcı bir diğer veri ise Türk yapımı dizilerin de Google arama sonuçlarında olması oldu. Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı, You Knock on My Door ismiyle dünyanın en çok aranan ve en popüler dizileri arasında yer almayı başardı. Dizi aynı zamanda uluslararası piyasada Love is in the Air ismiyle de biliniyor. Bunun yanı sıra, 2022’de yayın hayatına başlayan ve Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir gibi genç kuşağın parlayan isimlerinin bulunduğu Yalı Çapkını ise 2023’ün en çok aranan diziler listesinde yer aldı.

Seri filmler, internet tarihinin en iyi yabancı filmleri oldu

Birçok farklı dil seçeneklerinde online yabancı dil dersleri sunan nitelikli eğitmenleri bir araya getiren Preply, inceleme kapsamında internet tarihinin en çok izlenen filmlerini de değerlendirdi. Uzun metraj yapımların devam filmleriyle yıldan yıla yeni ürünlerle popülaritesini koruyabildiğine dikkat çeken Preply, seri şeklinde üretilen filmlerin listelerde çok sık yer aldığını tespit etti. Tam 10 atıfla Twilight serisi, 1999’dan bu yana tüm zamanların en popüler film serisi olarak öne çıkıyor. Twilight’ı ise pek çok insanın yetişkinliğinde de hayranlığını sürdürdüğü, çocukken tanışmış olsa bile izlemekten hiç sıkılmadığı bir kültürel fenomen olan Harry Potter serisi izliyor. Star Wars gibi yıllara mal olmuş kült filmleri, Avatar gibi teknik anlamda getirdiği yeniliklerle güçlü bir hasılat yapmış yapımlar takip ediyor. Ancak, elbette bir seri olarak değil de tek film olarak bu listelerde yer alan yapımlar da var. Barbie ve Oppenheimer, 2023’ün en çok aranan filmleri arasında başı çekiyor.

İngilizce öğrenenlerin %77'si, İngilizce öğrenirken dizi ve film izlemeyi tercih ediyor

Kullanıcılara en iyi dil öğretmenleriyle, amaçlarına uygun ve en önemlisi pratik yaparak online yabancı dil öğrenme olanağı sunduklarına dikkat çeken Preply, dizi ve filmlerin, eğlence aktivitelerinin başrolünü üstlenmelerinin yanı sıra, eğitsel materyallere de dönüşebildiğini söylüyor. Özellikle İngilizce öğrenenlerin %77'si ise İngilizce öğrenirken dizi ve film izlemeyi tercih ediyor. Preply’nin imza attığı bu çalışma, herhangi bir amaç için dil öğrenmek isteyen öğrencilere hem en iyi dizi önerilerini işaret ediyor, hem de dizi ve film izlerken dil yetkinliklerini, okuma ve anlama kabiliyetlerini, kelime dağarcıklarını genişletmeleri için fırsat sunuyor. The Simpsons, Family Guy, Friends, South Park gibi diziler, kısa süreleriyle yemek aralarında, iş yaparken, toplu taşımada dahi eğlenirken dil pratiği yapmayı mümkün kılıyor.