Restorasyon çalışmaları başladı: Nemrut Dağı heykelleri nano kireçle geleceğe hazırlanıyor

Adıyaman’daki Nemrut Dağı’nda bulunan tarihi devasa heykelleri geleceğe taşımak amacıyla kapsamlı bir restorasyon ve konservasyon süreci başlatıldı. Bu yılki çalışmalarda, daha önce olumlu sonuçlar veren nano kireç enjeksiyon yöntemi uygulanıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve 2 bin yılı aşkın süredir ayakta kalmayı başaran Nemrut heykellerinin korunmasına yönelik süreç, Gaziantep Restorasyon Konservasyon Bölge Laboratuvarı ve Adıyaman Müzesi tarafından yürütülüyor. Özellikle Batı terasında yer alan Kral Antiochos ve Kartal Başı heykelleri bu yılki uygulamaların merkezinde yer alıyor.

Gaziantep Restorasyon Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürü Ayşe Ebru Çorbacı, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Daha önce 2022 yılında bir deneme çalışmasıyla başlattık. Denemelerimizden olumlu sonuçlar alınca bu yöntemi 2025’te yaygınlaştırma kararı aldık. Nano dağılımlı kalsiyum hidroksit çözeltisiyle taşların bünyesinde sağlamlaştırma yapacağız. Ardından, çatlaklara estetik bir dolgu uygulayarak suyun içeri girmesini engelleyeceğiz. Ancak bu işlem ziyaretçiler tarafından fark edilmeyecek çünkü heykelin doğal görüntüsünü bozmuyoruz."

Nano teknolojili enjeksiyon, heykellerin kılcal çatlaklarına şırıngalarla uygulanıyor. Bu sayede hem estetik bütünlük korunuyor hem de atmosferik etkilerden kaynaklanan yıpranmaların önüne geçiliyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ise çalışmanın tarihi bir dönemeçle çakıştığını belirtti:

"Günümüzden tam 2087 yıl önce, 7 Temmuz 62 yılında Kral Antiochos’un tahta çıkışıyla yapılan bu heykeller, aynı günün yıl dönümünde, yani 7 Temmuz 2025’te yeniden restorasyona alındı. Amacımız, 2 bin yıldır ayakta duran bu eserleri dördüncü bin yıllara taşıyabilmek."

Yaklaşık bir ay sürecek çalışmalarda, heykellerin yüzeyinde bulunan kirlilik tabakaları önce mikro düzeyde temizleniyor, ardından çatlaklara nano kireç enjeksiyonu yapılıyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Nemrut Dağı'ndaki bu eşsiz kültürel mirasın daha uzun yıllar bozulmadan korunması hedefleniyor.