Rumkale’den götürüldü Louvre Müzesi’nde sergileniyor

Dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden bir olan Gaziantep’ten götürülen ve 18. yüzyıla ait bazalt kabartma iki eser Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Louvre Müzesi’nde sergileniyor.

Araştırmacı – Yazar Hasan Yelken, 18. Yüzyıla ait Rumkale’den götürülen bu eserlerin 1886 yılından koleksiyonerlerden satın alındığını ve Louvre Müzesi’nde sergilendiğini söyledi. Bu iki bazalt kabartma eserin yuvaya dönmesi için girişimlerde bulunulması gerektiğini belirten Yelken “Daha önce Gaziantep’ten kaçırılan bir çok tarihi eser, yapılan üst düzey girişimler sonucu yuvaları olan Gaziantep’e geri getirildi. Gaziantep Rumkale’den götürülen ve Louvre Müzesinde sergilenen bu iki önemli eserinde, yani Gaziantep’e, doğdukları topraklara getirilmesi için üst düzey girişimlerde bulunulması, tarihimiz kent turizmi açısından büyük önem arz ediyor. Beş bin ve dört bin yıl öncesine dayanan kabartmalar Rumkale’nin tarihsel önemini göstermektedir.” diye konuştu.

Dünyanın en büyük müzelerinden biri olan ve Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Louvre Müzesi’nde sergilenen iki tarihi eserin 4000-5000 yıllık olduğu düşünülmekte. Paris Louvre Müzesinde bulunan Doğu eserleri bölümünde AO 1531 no ile sergilenen bazalt kabartma 1886 yılından koleksiyonerden alındığı belirtiliyor.