Sabancı Vakfı 9. Kısa Film Yarışması'nın teması: İklim Göçü

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, iklim değişikliğinin hem iç hem de sınır ötesi göç için itici güçlerden biri haline geldiğini belirtti.

Kısa Film Yarışması Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan ise "Bir sinemacı için çağının aynası olmak aynı zamanda bir misyon. Üretilen eserlerin hem farkındalık yaratması hem de bir iz bırakmasının yanı sıra bu tema ile üretilen her işin öne çıkma olasılığı çok yüksek. Bu kadar önemli bir temanın olduğu filmlerin hem yurt içinde hem de yurt dışında çok önemli etki yaratacağını düşünüyoruz. Şimdiden gelecek filmler için çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

Bir kişi birden fazla eserle katılım sağlayabiliyor

Yarışmaya başvuracak eserler, en fazla 5 dakika uzunluğunda olacak ve 'İklim Göçü' konusunu ele alacak. Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10, en fazla 15 eser arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak.

Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmen (eser sahibi) veya yapımcısından Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Bir kişinin birden fazla eser ile başvurabileceği yarışmaya daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler kabul edilecek. Eser sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması isteniyor.

Yarışmada kısa filmlerin birincisi 60 bin, ikincisi 40 bin, üçüncüsü 25 bin lira ödülün sahibi olacak. 'Sosyal Etki Ödülü' de 25 bin lira ile ödüllendirilecek.