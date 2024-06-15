Samsun Kültür Yolu Festivali’nde 600’den fazla etkinlik

Türkiye Kültür Yolu Festivali, Adana, Şanlıurfa ve Bursa’nın ardından Millî Mücadelenin ilk adımının atıldığı Samsun’da yapıldı. Bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil olan Samsun, 08-16 Haziran 2024 tarihleri arasında 30’dan fazla noktada konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun birbirinden renkli 600’den fazla etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Türkiye, turizmde ilk 5 ülkeden biri

Samsun Kültür Yolu Festivali’nin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye bugün ilk beş turizm ülkesinden biridir. Ziyaretçi sayısı, turizm geliri, ürün çeşitliliği, tesisleşme ve altyapı, sürdürülebilirlik uygulamaları, pazar çeşitliliği, yıl boyuna ve ülke geneline yayılan turizm hareketi derken her başlıkta büyük ilerlemeler kaydettik. Tabii bu yükseliş ivmesi sadece turizmle sınırlı değil. Rekorlar kıran izleyici ve temsil sayılarıyla, ödülleri ve ihraç başarılarıyla konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale temsillerine, sinemadan dizi sektörüne bugün sanatta da bir Türk rüzgârı esmektedir. Yine dünyanın en yoğun ve kapsamlı arkeoloji çalışmalarıyla, aldıkları ödüllerle gerek yapısal gerek işlevsel anlamda uluslararası birer mimari simgeye dönüşen kültür-sanat merkezleri ve müzelerimizle, yasadışı yollarla yurt dışına çıkarılan kültür varlıklarımızın iade çalışmalarındaki başarımızla, gelenekselden evrensele uzanan kültür ürünlerimiz ve bilimsel faaliyetlerimizle kültür sahasında da öncü ve özgün bir Türkiye var artık. İşte Türkiye Kültür Yolu Festivali bütün bu başarıların hem sonucu olan hem de onlara katkı sunarak sürekliliği sağlaması için düşünülmüş bir projedir. Dünyanın en büyük ve kapsamlı festivalidir. Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine kabul edilmiştir ve her yıl rekorlarla yoluna devam etmektedir. Samsun da artık bu büyük markanın bir parçası, “Kültür ve Sanatla Bütünleşmiş Turizm” vizyonumuzun bir aktörüdür” dedi.

'Bu yılki hedefimiz 40 bin sanatçı'

Turizme katkı sağlaması, kültür ve sanata destek olması amaçlanan Festival’de açıklamalarda bulunan Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, “Türkiye Kültür Yolu Festivali, şehirlerin somut ve somut olmayan miraslarını herkesle buluşturmayı, şehirlerimizi marka şehirler haline getirmeyi hedeflediğimiz bir kültür ve turizm atılımı. Dört yıl önce bir bölgede bir şehirde başladığımız, bu yıl yedi bölgede 16 şehirde devam ettirdiğimiz ülkemizin en büyük ve en zengin marka projelerinden bir tanesi. Amacımız özgün kültürel ve sanatsal değerlerimizi, uluslararası kültür-sanat formlarıyla harmanlayarak şehirlerimizin tarihi ve doğal dokusu içinde halkımızla buluşturmak” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Kültür ve Sanatla Bütünleşmiş Bir Turizm’ vizyonuyla ortaya konan kültür politikalarının bir sonucu olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, katılımcı sayısı ile bugün dünyanın en büyük festivali. Dört yıl içinde; Avrupa’nın en seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine kabul edildi. 2023 yılına gelindiğinde festivale katılım sağlayan sanatçı sayısı 34 bin seviyesine ulaştı. Bu yılki hedefimiz ise 40 bin sanatçı. İlk yıl yaklaşık 80 mekân yer alıyordu. Artan şehir sayısı ile birlikte kapsamı büyüyen festivalimizde mekân sayısı 2023 yılı itibariyle 500’ün üzerine çıktı. Bu yıl ise yeni eklenen 5 şehirle birlikte etkinlik düzenlenecek mekân sayısının 600’ün üzerine çıkartmayı hedefliyoruz.”