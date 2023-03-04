Sanat dünyası, etkinliklerini depremzedelere yardım için düzenliyor

Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremin yaralarını sarmak için rock grubu Toten Hosen bir dayanışma konseri düzenledi. Bilet satışı ve bağışlarla birlikte 1 milyon euronun üzerinde para toplanırken konser sırasında duygusal anlar yaşandı.

Ünlü Alman grubu Toten Hosen, depremden zarar görenler için özel bir yardım konseri düzenledi. Düsseldorf'ta organize edilen konserde grubun hayranlarının yanı sıra bağış yapmak için de ilgi çok büyük oldu. Konser öncesi satışa sunulan 10 bin bilet ise hemen satıldı.

Bilet satışından elde edilen paranın yanı sıra bağış yapanlarla birlikte Suriye ve Türkiye’de yıkıcı depremin yaralarını sarmaya destek olmak için 1 milyon euronun üzerinde para toplanıldığı belirtildi. Grubun solisti Campino, deprem nedeniyle sadece yas tutmak yerine, depremzedeler için harekete geçme vakti olduğunu belirterek konser sırasında da izleyicilerine bağış için duyuruda bulundu.

Borusan Sanat depremzedeler için çalıyor

Farklı jenerasyondan iki öncü isim deneysel müzikte birleşiyor. Birçok avangard, endüstriyel, deneysel projeye de imza atan ve efsanevi Alman endüstriyel müzik grubu Einstürzende Neubauten’ın kurucu üyesi olan öncü müzisyen FM Einheit ilk Türkiye konserini, Türk noise müziğinin temsilcisi Batur Sönmez’in katılımıyla Borusan Müzik Evi’nde veriyor. Müzisyenlerin solo gösterilerle başlayıp FM Einheit ve Batur Sönmez’in özel ortak performanslarıyla son bulacağı bu konser Borusan Müzik Evi’nde müzikseverlerle buluşacak. 11 Mart Cumartesi Timuçin Şahin’s Flow State Grubu New York Times’ın “Usta bir gitarist ve harikulade bir besteci” diye tanımladığı Timuçin Şahin; Sean Rickman, Cory Smythe ve Reggie Washington gibi caz ve doğaçlama dünyasının önemli isimlerinden oluşuyor.

6, 11, 14, 15 ve 20 Mart #SahnedenDayanışma

Nezaket Erden’in tek kişilik oyunu ‘Sevgili Arsız Ölüm – Dirmit’ çeşitli mekanlarda sahne alarak mart ayı süresince elde edilecek gelirinin bir kısmını ve 26 Mart Ses Tiyatrosunda ki 400. oyunun tüm gelirini afet bölgesinde çalışan STK’lara gönderecek.

30 Mart DasDas Dayanışma Gecesi'nde sanatçılar bir arada

DasDas, İhtiyaç Haritası, Zorlu PSM deprem felaketine karşı dayanışma ve birliktelik duygusunu sahneye taşımak için birçok sanatçıyı bir araya getiriyor. Zorlu PSM sahnesinde üç kurum ortaklığında “Dayanışma Sahnesi” etkinliğini düzenliyor. Adamlar, Athena, Bege, Büyük Ev Ablukada, Can Bonomo, Ceren Gündoğdu, Ceza, Deniz Tekin, Duman, Ersay Üner, Evdeki Saat, Gazapizm, Gökhan Türkmen, Hayko Cepkin, Jakuzi, Kenan Doğulu, Koray Candemir, Mert Demir, Mor Ve Ötesi, Nova Norda, Pentagram, Sertab Erener, Şevval Sam gibi sanatçıların katılacağı bu geceden elde edilecek gelir İhtiyaç Haritası’na aktarılacak.