Sanatseverlere özel haftalık etkinlik takvimi

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda 23-26 Ekim'de Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde 'İfigenya', Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde 'Gök Kubbe', Müze Gazhane Meydan Sahne'de 'Çingene Boksör', Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde 'Fosforlu Cevriye', Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde 'Zehir', Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde 'Oscar', Ümraniye Sahnesi'nde ise 'Yaftalı Tabut' oyunları sahnelenecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de 21-27 Ekim'de 'Nereye', Üsküdar Tekel Sahnesi'nde 'Acaibül Temaşa' oyunları, 22-26 Ekim'de Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de 'Bir Picasso', Üsküdar Stüdyo Sahne'de 'Kendi Gök Kubbemiz (Yahya Kemal)', Küçükçekmece CKSM Sahnesi'nde 'Frankenstein (32 Kısım Tekmili Birden)' oyunları izleyiciyle buluşacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 23 Ekim'de 'La Bayadere' bale gösterisi, 26 Ekim'de 'Tutar Mısın Elimi' dans gösterisi sanatseverlere sunulacak. Zorlu PSM'de bugün ve yarın 'Kel Diva', 23 Ekim'de 'Muskat', 24-25 Ekim'de de 'Utsushi' tiyatro oyunları tiyatroseverlere sunulacak. Maximum Uniq Açıkhava'da 22-23 Ekim'de 'Müfettişler', 25 Ekim'de 'Zengin Mutfağı' oyunları sahnelenecek.

Konserler

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde bugün ve yarın Mabel Matiz, 23 Ekim'de Levent Yüksel, 24 Ekim'de Melek Mosso, 25 Ekim'de Sıla ve 27 Ekim'de Buray konser verecek.

AKM'de bugün 'Konstantin Emelyanov & Festival Ensemble', 23 Ekim'de 'Pierre Hantai J. S. Bach Goldberg Varyasyonları', 24 Ekim'de ise 'Yeşilçam Şarkıları 2' konserleri müzikseverlerle buluşacak. Maximum Uniq Açıkhava'da 24 Ekim'de 'MFÖ', 26 Ekim'de Emre Fel, 27 Ekim'de 'Duman' sahne alacak.

Sergiler

İva Sanat tarafından düzenlenen 'Sanatta Hayat Var' karma sergisi, Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda sanatseverleri ağırlıyor. Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan fiziksel ve dijital sergi, 26 Ekim'e kadar Grand Pera'da görülebilecek.

Dünyanın ünlü isimlerini fotoğraflayan ödüllü fotoğraf sanatçısı Pari Dukovic'in, Türkiye'deki ilk kişisel sergisi 'İstanbul'dan New York'a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu' Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun Sismanoglio Megaro binasında 22 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Sanatçı Rahşan Düren'in pentür ve duvar resmi çalışmalarından oluşan, 'Verwegenheit' adlı sergisi, 15 Ekim'de Beyoğlu'nun tarihi mekanlarından Tarhan Han'da ziyaretçileri ağırlıyor. Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde, Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen 'Franz Kafka 1883 -1924' sergisi sanatseverlere sunuluyor.

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan 'Pablo Picasso-Resimden Seramiğe Bir Serüven' ve 'Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu' sergileri AKM'de görülebillecek.

İBB Miras, İBB Kültür ve Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında düzenlenen 'Yeraltının Kapıları-Geçiş ve Yansıma ile Mekana Dokunma: Vlastimil Beranek' sergisi, Yerebatan Sarnıcı'nda ziyaretçilerle buluşuyor.