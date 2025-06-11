Şener Şen'in başrolünde yer aldığı Zengin Mutfağı son kez seyirciyle buluştu

Türkiye ve Avrupa’nın birçok şehrinde defalarca sahnelenen ve binlerce kişiyle buluşan ‘Zengin Mutfağı’ dün akşam Harbiye’de perdelerini kapattı.

Şener Şen’i 40 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndüren ve 10 Haziran Salı akşamı son kez Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenen oyununun sonunda başta Şener Şen olmak üzere tüm oyuncular duygu dolu anlar yaşarken seyirciler ekibi dakikalarca ayakta alkışladı.

Vasıf Öngören’in zamansız eseri, DasDas prodüksiyonu ‘Zengin Mutfağı’ büyük usta Şener Şen’in yanı sıra Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi genç kuşağın yetenekli tiyatrocuların yer aldığı bir kadroyla 8 sene boyunca sahnelendi.

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan oyunun yönetmenliğini Şener Şen ve Doğu Yaşar Akal birlikte üstlendi.