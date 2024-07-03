Sinemada Film Festivali, 12 Temmuz'da başlıyor 

Gösterimi ücretsiz olarak tapılacak filmler listesinde bu sene, 'Bildiğin Gibi Değil', 'Mucize Aynalar', 'Sanki Her Şey Biraz Felaket', 'Oyuncaklar Firarda', '80 Günde Devri Alem', 'Karganın Uykusu', 'Aniden', 'Tavuri', 'Faruk', 'Ainbo: Amazon'da Büyük Macera', '8x8', 'Cam Perde', 'Öğretmenler Odası', 'İlgi Alanı', 'Rodakis'i Ararken', 'Ölümsüz Olan Sadece Sevgidir', 'Sanatoryum', 'Sararmış Yapraklar', 'Tereddüt' ve 'Umudunu Kaybetme' yer alıyor.

Yönetmen Yeşim Ustaoğlu masterclass düzenleyecek

Yönetmen Yeşim Ustaoğlu, Mert Fırat'ın moderatörlüğünde bir masterclass düzenleyecek. Prof. Dr. Nevzat Kaya 'Topografyalar veya Film ve Mitos' başlıklı söyleşisi yaparken, yönetmen Kerem Soyyılmaz ise Şükrü Alaçam moderatörlüğünde sinemaseverlerle buluşacak. Derviş Zaim ve Kıvanç Sezer' de festivalde yer alacak isimler arasında olacak. Festival programının ayrıntılarına İBB Kültür ile Film Koop'un sosyal medya hesaplarından ve 'kultursanat.istanbul' adresinden ulaşılabilecek.