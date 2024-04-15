Son dakika: Yönetmen, senarist ve sinema yazarı Mesut Kara yaşımını yitirdi

Mesut Kara, 2008’de pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirmiş ve o tarihten itibaren artan sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Kara geçen şubat ayında kalp krizi geçirmişti ve tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu olmuştu. Mesut Kara, geçen günlerde kalp rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle kaldırıldığı Söle Devlet Hastanesi’nde 63 yaşında yaşımını yitirdi.

Mesut Kara’nın filmografisi

- Salih Tozan Belgeseli - Yardımcı Yönetmen (Yönetmen Yılmaz Atadeniz)

- Sami Hazinses Belgeseli - Danışman (Yönetmen Yılmaz Atadeniz)

- İzzet Günay Belgeseli - Senaryo yazarı

- Yeşilçam’ın Kötü Adamları - Senaryo Yazarı (Yönetmen Burak Gülgen)

Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler

- Mavi İnsan Mustafa Veli - 2010

- Kuşadalı Bir Yurttaş İsmail Dirim - 2010

- İki Kalas Bir Heves (Tiyatro Belgeseli) - 2010

- 2. Çeşme Film Festivali, Belgesel Kuşağı, Gösterim Seçkisi. 2012

- Unutulmayan Yüzler: Cahide Sonku - 2010

- Unutulmayan Yüzler: Sezer Sezin - 2010

- Unutulmayan Yüzler: Belgin Doruk - 2010

- Unutulmayan Yüzler: Ayhan Işık - 2009

- Unutulmayan Yüzler: Bülent Oran - 2009

- Unutulmayan Yüzler: Hayati Hamzaoğlu - 2009

- Unutulmayan Yüzler: Turgut Özatay - 2009

- Unutulmayan Yüzler: Ülkü Erakalın - 2009

- Unutulmayan Yüzler: Bülent Oran - 2009

- Bir Pütün Olarak Yılmaz Güney - 2009

- Fantastik'in Sineması - 2005

- Şimdi Geçti Buradan: Işıyarak Yok Olan Aktör Erkan Yücel - 2005

Mesut Kara’nın yayımlanmış kitapları

- Artizler Kahvesi - 1997

- Yeşilçamda Unutulmayan Yüzler - 1999, 2003

- Yeşilçam Hatırası - 2007

- Pendikli Yıllar Sinemasal Anılar

- Sinema ve 12 Eylül

- Mülksüz ve Çıplak

- Benim Sinemacılarım

- Devlet, Toplum ve Sinema

- Hayatımız Sinema

- Sine-Masal yazılar

- Sanatlarıyla İz Bırakıp Geçtiler Hayatımızdan

- Bir Uyumsuzun Hatıra Defteri

Mesut Kara'nın yazarlarından olduğu kitaplar

- Mizah, Muhalefet ve Demokrasi Ekseninde: Komedinin Öyküsü

- Sinematik Yazılar

Mesut Kara’nın katkıda bulunduğu kitaplar

- Türk Sinemasında 100 Unutulmaz Karakter

- Karanlıkta Işığı Yakalamak Bir Ahmet Uluçay Derlemesi

- Kısa Film Öyküleri

- Eleştiriye Bakış - Derleyen: Seçkin Zengin

- Kartal Hikâyeleri

- Şeytan Diyor Ki - Derleyen: Seçkin Zengin

- Oyuncak Kasabası - Derleyen: Seçkin Zengin

Mesut Kara sinema yazılarına yaklaşık 15 yıldır Evrensel gazetesinde devam ediyordu.