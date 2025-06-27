Koreli yazar ve televizyon yapımcısı Hwang Dong-hyuk tarafından yaratılan Squid Game, dünya genelinde milyonlarca izleyici tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dizinin 3. sezonu için yakın zamanda resmi duyuru yapılmıştı.

Büyük heyecan yaratan fragmanın ardından, yeni sezonun yayın tarihi de belli oldu. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman yayımlanacak? İşte final sezonuyla izleyici karşısına çıkacak dizinin yayın takvimi...

Squid Game'in 3. sezonu ne zaman yayınlacak?

Netflix'in en popüler içeriklerinden biri olan Squid Game 3. sezonuyla izleyicilere veda edecek.

3. ve son sezonunun ne zaman yayınlanacağı ise Netflix tarafından açıklanmıştı. Dizinin son sezonu 27 Haziran 2025 Cuma günü yayınlanacak.

Squid Game'in son sezonunun konusu ne olacak?

Squid Game hayranları, dizinin final sezonunda neler yaşanacağını da merak ediyor. 3. sezonda, ana karakter Seong Gi-hun'un oyunların ardındaki organizasyonu ortaya çıkarma girişimleri konu edilecek.

Ölümcül oyunların devam edeceği sezonda, bu kez dikkat çeken oyunlardan biri dev bir sakız makinesi olacak.

Heyecanın yine yüksek olacağı 3. sezonda, dizinin evrenine dair birçok sırrın açığa çıkması bekleniyor.

Fragmanda önceki sezonlardan tanıdık bazı karakterler yer alsa da, yeni sezonda hangi oyuncuların kadroya katılacağı veya hangi oyunların çıkarılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.