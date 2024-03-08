Tarihi sarnıçta kadın temalı sergi

Geç Roma - Erken Bizans dönemine ait tarihi bir sarnıcın içinde bulunan Antik Cisterna Sergi Salonu, bu özel etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Sergi, 1500 yıllık geçmişiyle büyüleyici bir atmosfer sunuyor.

Atölye hocaları Asuman Savuk ve Fadime Yücel'in önderliğinde açılan sergide, birbirinden yetenekli kadın sanatçıların eserleri yer alıyor.

Ajda Yıldırım, Bahar Göksu, Dilek Baloğlu, Gülden Karadere, Gülizar Birişik, Mehtap Karakurt, Nazlı Akkoç, Nursen Sevdasız, Pınar Polat, Saime Bulut Kaya, Selma Cengiz, Semra Demir Şen ve Zeren Turgay Demir gibi isimlerin eserleri, kadının yaşamı ve deneyimleri üzerine çeşitli perspektifler sunuyor.

"Mİ MO ZA / BEN SEN O" sergisi, sanatseverlere kadının evrensel ve zamansız temasını farklı bir bakış açısıyla sunuyor.