Taviloğlu’nun yarım asırlık kolleksiyonu sergileniyor

Mustafa Taviloğlu’nun 1972 yılından başlattığı ve 50 yılı aşkın süredir büyüttüğü sanat İstanbul’daki yedi farklı mekânda sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. İş Sanat ana sponsorluğunda düzenlenen ve toplamda 903 sanatçının 2412 eserini barındıran «Bir Koleksiyoner Hikâyesi: Taviloğlu Koleksiyonu” sergisinin küratörlüğünü Derya Yücel ve Marcus Graf üstleniyor.

Mekânlara göre tematik bir kurguda sunulan serginin “Tanıdığımız İnsanlar” teması altında Kibele Sanat Galerisi’nde ziyaret edilen insan ve yaşamına dair bu figüratif eserler, 19. yüzyıldan günümüze kadar uzanıyor. İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten: “Ülkemizde sanat eseri koleksiyonculuğu denince akla gelen ilk isimlerden biri, Sayın Mustafa Taviloğlu. Yıllardır plastik sanatların usta isimlerinin retrospektif sergilerine ev sahipliği yapan Kibele Sanat Galerimizde kendisinin koleksiyonundan ödünç alınan birçok esere yer verdik. Bugünse galerimiz onun yarım asırlık sanat yolculuğuna eşlik ediyor. Bu önemli koleksiyonundaki eserlerin sanatseverlerle buluşmasını desteklemekten ve sergi mekanlarından biri olarak koleksiyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Serginin küratörleri Derya Yücel ve Marcus Graf, Kibele Sanat Galerisi’ndeki seçki için şunları ise söyledi: “Uluslararası bir nitelik taşıyan bu sergide günümüz dünyasının baş döndürücü hikayelerini anlatan figüratif eserler izleyiciyle buluşuyor. Ek olarak neondan tuval resmine birçok tipografik eser Kibele Sanat Galerisi’nde sergileniyor. Sergide organik soyutlamalardan geometrik soyuta uzanan geniş bir yelpazede soyut eser yer alıyor. Kibele Sanat Galerisi’nde çağdaş heykelciliğin çoğulcu karakterini ve yaşantımızın dinamik akışını yansıtan heykeller ve nesneler izleniyor.”

İş Sanat ana sponsorluğunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür), İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı (İBB Miras) ev sahipliğinde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Altınmarka ve Eyüp Belediyesi’nin katkıları ve Contemporary Istanbul Vakfı iş birliği ile düzenlenen “Bir Koleksiyoner Hikâyesi” sergisi 15 Aralık’a kadar İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Artİstanbul Feshane, İstanbul Sanat, Müze Gazhane, Likör Fabrikası ve Galeri Eyüpsultan’da ücretsiz olarak gezilebilir.