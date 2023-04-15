Terennüm İyilik Korosu turne sonunda konteyner müzik okulu kurmayı hedefliyor

Müjde DEMİR

Ahmet Baran'ın şefliğini yaptığı koro, Mersin Yenişehir ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Türk müziğinin seçkin parçalarının seslendirildiği konserde, 40'ı solist 110 kişi yer aldı.

Konserden elde edilen gelirin, depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacağını belirten Ahmet Baran, turne sonunda elde dilen gelir ile deprem bölgesinde bir konteyner müzik okulu kurmak istediklerini kaydetti.Sahne öncesi açıklama yapan Ahmet Baran, Türkiye’nin yaşamış olduğu talihsiz depremlerden sonra Mersin’e 1 milyona yakın göç yaşandığını söyledi.

İyilik Korosu olarak sosyal sorumluluk ile hareket ederek depremin 2. Gününden itibaren çalışma alanlarını yardım merkezine dönüştürdüklerini belirten Baran, "Bizler çok daha efektif bir çaba sarf ederek hem enstrümanlarını kaybeden kardeşlerimizin enstrümanlarını temin etmek, hem de konteyner müzik okulu kurmayı planlıyoruz.

Turnenin sonunda tüm katılan dostlarımızın isimlerini tuğlalarla yazarak kalıcı bir eser bırakmak istiyoruz” diye konuştu. Ahmet Baran, depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için gayret ettiklerini, bu süreçte 3 bin aileye ulaştıklarını söyledi. Baran, bu süreci uzatmak adına sanatçı dostlarına da çağrıda bulunduğuna dikkat çekti.