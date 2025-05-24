Türkan Şoray İstanbul'da üniversite öğrencileriyle buuştu
Türk sinemasının sevilen oyuncusu Türkan Şoray, Biruni Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşide, öğrencilerle bir araya geldi.
Üniversitenin Cevizlibağ Yerleşkesi'nde düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlknur Özcan yaptı.
Programa katılan usta oyuncu Türkan Şoray, sanat hayatı ve Türk sinemasına ilişkin öğrencilerin sorularına cevap verdi.
Programın sonunda Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, Türkan Şoray'a çiçek ve nazar boncuğu hediye etti.
Gençlere sınavlarda başarılar dileyen Şoray, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.