Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi 5 yılda 400 binden fazla kişiyi ağırladı

Pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kalan müze, bugüne kadar yaklaşık 400 bin ziyaretçi ağırladı.

Ayrıca, her yaş grubundan öğrencilere yönelik düzenlenen ücretsiz atölyelerde ve rehberli turlarda da yaklaşık 40 bin öğrenciye ev sahipliği yaptı.

Türkiye İş Bankası'nın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına adanan İktisadi Bağımsızlık Müzesi, milli mücadele döneminden tam bağımsızlığa giden süreçte atılan adımlara ışık tutuyor. Müze, belge, fotoğraf, film ve objeler aracılığıyla ziyaretçilerini yüz yıllık bir tarih yolculuğuna davet ediyor. Müzenin kalıcı sergisi, Milli Egemenlik, İzmir İktisat Kongresi, Milli Bir Bankanın Kuruluşu, İlk On Yıl, Kumaş ve Kömür, Şeker, Şişecam, Tasarruf, Sümerbank ve Üreticiye Destek başlıkları altında toplam 10 bölümden oluşuyor. Cumhuriyet'in ilanından günümüze kadar olan ekonomik gelişmelerin izlenebileceği müze, aynı zamanda İş Bankası'nın tarihine de ışık tutuyor.

Müze her yaş grubuna hitap ediyor

Müzeye ev sahipliği yapan tarihi bina, İtalyan mimar Giulio Mongeri tarafından 1929 yılında İş Bankası’nın üçüncü genel müdürlük binası olarak inşa edildi.

Cumhuriyet dönemi mimarlığında etkin bir rol alan ve Çankaya Köşkü’nü de tefriş eden iç mimar Selahattin Refik Sırmalı tarafından dekorasyonu yapılan 95 yıllık tarihi bina, Cumhuriyet modernleşmesinin simgelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Müzenin ikinci katında Türkiye İş Bankası’nın 100. yılı vesilesiyle yeni bir sergi hazırlanıyor. Türkiye İş Bankası’nın iletişim, reklam ve kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin tarihinin anlatılacağı serginin Banka’nın kuruluş yıldönümü olan 26 Ağustos’ta açılması planlanıyor.

Müzenin üçüncü katında yer alan Ankara Sanat Galerisi ise 1 Temmuz 2024 tarihine dek “Oktay Anılanmert Retrospektif ” sergisine de ev sahipliği yapıyor. Desenleri ve beyaz ağırlıklı resimleri ile tanınan Anılanmert, bu sergide Boston’da yaptığı çalışmalarından doğan ve hareketin öne çıktığı daha renkli eserleriyle de sanatseverlerle buluşuyor. Müzede rehberli turlar ve atölyeler dahil olmak üzere tüm etkinlikler ücretsiz olarak sunuluyor. Müze, pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebiliyor.