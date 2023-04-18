Türkiye'den 24 yayınevi Londra Kitap Fuarı'na katıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Olympia London fuar alanında bu yıl 52'ncisi düzenlenen "Londra Kitap Fuarı"nda, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde açılan "Türkiye" standının yanı sıra 14 katılımcıyla İstanbul Ticaret Odası (İTO) standı yer aldı.

Fuara, Türkiye'den 10 yayınevi de telif ve eser satışı görüşmeleri için bireysel olarak katıldı.

Kitap fuarına, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Aldemir ile Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Mehmet Karakuş'un yanı sıra İTO yönetim kurulu üyeleri ve yazarlar katıldı.

"Türkiye, her yıl fuarda güçlü katılım sergiliyor"

Büyükelçi Ertaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Londra Kitap Fuarı'nın yayıncılık alanında en önemli fuarlarından biri olduğunu, Türkiye'nin her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İTO'nun desteğiyle fuarda güçlü katılım sergilediğini söyledi.

Ertaş, "Türk yayıncılık geleneğini, edebiyatımızı, kültürümüzü bu önemli vesileyle esasen bütün dünyaya anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Bu yıl Türkiye'den fuara katılan bir yayınevinin de ödüle layık görüldüğüne değinen Ertaş, ödül dolayısıyla yayınevini tebrik etti.

Büyükelçi Ertaş, konuşmasının sonunda fuara katılım sağlayan Kültür Turizm Bakanlığı ve İTO'ya teşekkürlerini iletti.

"İTO, Fransa'daki MIPTV Fuarı'nda da geniş katılım sergiledi"

İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Develioğlu da Londra Kitap Fuarı'ndan önce dün, Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen MIPTV Fuarı'nda yer aldıklarını ve geniş katılım sergilediklerini aktardı.

Her yıl Londra Kitap Fuarı'nda da Türkiye'yi daha farklı bir boyutta temsil ettiklerini belirten Develioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin kültür hayatını, ticaret hayatını nasıl daha iyi temsil edebileceğimizi, ileriye götürebileceğimizi beraber ele alacağız. Daha iyisi için, önümüzdeki dönem için hazırlıklarımızı yapacağız. Biz hep böyle bakıyoruz. Büyükelçimiz de bu konuda ciddi çalışma yapıyor ve bize destek veriyor. Artık bu güçle birlikte hareket etmeye çalışıyoruz."

Develioğlu, fuara katılan yayınevlerinin daha fazla satış yapması temennisinde bulunarak, Büyükelçi Ertaş’a ve yayınevi firmalarına teşekkür etti.

"Fuarları bir fırsat olarak görüyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Aldemir de Türkiye'de hem kütüphane hem de yayın hayatının gelişmesi bağlamında Bakanlığın yürüttüğü çalışmalara değindi.

İTO'nun, bu çalışmaların sivil ayağında Bakanlıkla oldukça koordineli çalıştığına işaret eden Aldemir, şunları kaydetti:

"Bu sektörün emektarları da var, yayıncı meslek birlikleri var. Yayıncı meslek birlikleri tarafından belirlenen yaklaşık 14 firmamız, yayınevimiz kitap fuarına katılım sağladı. İki paydaş kurumun, İTO ve Kültür Turizm Bakanlığı Yayınlar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle buraya yayıncılarımız geldi. Yayın hayatımızın gelişmesi ve dünyaya tanıtılması anlamında özellikle fuarları bir fırsat olarak görüyoruz. Bu noktada Bakanlık olarak yıllık 12-13 civarında fuara katılmaya çalışıyoruz."

Bu yıl 18-20 Nisan'da düzenlenen Londra Kitap Fuarı'nın, 1700 katılımcı firma ile yaklaşık 60 ülkeden 25 bin profesyonel ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.