Türkiye'ye getirilen Marcus Aurelius heykeli, Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilere açıldı

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, 65 yıl önce Burdur'dan çalınan meşhur heykelin, Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilerin gösterimine açıldığını duyurdu.

Doğan, eserle ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

İmparator Marcus Aurelius’in dünyaca ünlü bronz heykeli 65 yıl önce Burdur’dan çalınmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın çalışmaları sonucu ait olduğu topraklara döndürülen 13.291. eser olan Marcus Aurelius, bir süreliğine Beştepe #MilletKütüphanesi’nde ziyaretçilerini bekliyor olacak…