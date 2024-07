Türkiye'ye yabancı sanatçı akını başlıyor

Takip Et

Türkiye'de Ağustos-Ekim döneminde çeşitli sanatçılar sahne alacak. Alternatif rock, indie rock, grunge ve britpop gibi farklı türleri harmanlayan Blondshell, 13 Ağustos'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) konser verecek.

Almanya'nın elektronik müzik sahnesine kazandırdığı yeteneklerden Ben Böhmer de 2 yıllık aranın ardından yeniden Türkiye'ye gelecek. Genç müzisyen, Charm Music Türkiye organizasyonuyla 4 Ekim'de Maximum UNIQ Açıkhava Sahnesi'ne konuk olacak.

Dünyaca ünlü müzisyen Bryan Adams, 18 Ekim'de Ülker Spor Salonu'nda hayranlarıyla buluşacak. Ünlü şarkıcı, konserinde yeni albümü 'So Happy It Hurts'ten parçalar da seslendirecek.

Charlotte Cardin '99 Nights Tour' kapsamında Türkiye'de olacak

Kanadalı genç müzisyen Charlotte Cardin, '99 Nights Tour' kapsamında hayranlarıyla İstanbul'da bir araya gelecek. Cardin, 21 Kasım akşamı Volkswagen Arena sahnesinde olacak. 22 Kasım akşamı ise ilk kez Jolly Joker Ankara'da konser verecek.

FJAAK grubu ve Alman müzisyen Ellen Allien da İstanbul'da sahne alacak. Sound Safari organizasyonu kapsamında müzisyenler, 5 Ekim'de Volkswagen Arena'da performans sergileyecek.

Güney Afrikalı DJ ve müzik yapımcısı Black Coffee, Bodrum'da dinleyicilerin karşısına çıkacak. Sanatçı, TemaCC organizasyonuyla 6 Ağustos'ta Lujo Hotel Bodrum'da hayranlarıyla buluşacak.

Al Di Meloa yeniden Türkiye'de

ABD'li gitar virtüözü Al Di Meola, 26 Eylül'de Volkswagen Arena'da sahne alacak. Sanatçı, 'Electric Years' turnesi kapsamında alışılmış formatından farklı bir repertuvar ile izleyici karşısına çıkacak.

Kanadalı dream pop grubu Ghostly Kisses, 3 Ekim'de Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak. Margaux Sauve'nin vokali üstlendiği ve Louis-Etienne Santais'in de yer aldığı grup, kişisel deneyimleriyle sanattan ilham alarak ürettikleri şarkılarını seslendirecek.

Hauser'den 3 konserli Türkiye turnesi

Hırvat çellist Stjepan Hauser, İstanbul ve Antalya'nın yanı sıra İzmir'de de konser verecek.

2Cellos'un kurucu üyesi Hauser, Charm Music Türkiye organizasyonuyla 14 Ağustos'ta İstanbul Maximum Uniq Açıkhava'da, 15 Ağustos'ta İzmir Arena'da, 17 Ağustos'ta ise Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Çağdaş klasik müziğin önemli isimlerinden İtalyan piyanist ve besteci Ludovico Einaudi, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. Einaudi, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 11 Eylül'de vereceği konser programının yoğun ilgi görmesi ve biletlerin tükenmesi sebebiyle Charm Music Türkiye organizasyonuyla 12 Eylül'de yeniden hayranlarının karşısına çıkacak.

Rock müziğin devleri 23 Kasım'da İstanbul'da...

Modern rock müziğin öncülerinden olarak kabul edilen İngiliz rock grubu Jethro Tull, 23 Kasım'da İstanbul'da konser verecek. Kod Müzik Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Grammy ödüllü müziği ve 60 milyondan fazla albüm satışıyla dünya çapında tanınan grup Volkswagen Arena'da konser verecek.

'Kiss from a Rose', 'Crazy' ve 'Stand by Me' adlı şarkıların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Seal, 12 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verecek.