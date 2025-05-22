Ulaş Tuna Astepe kimdir? Çift Kişilik Oda'nın Kaan'ı Ulaş Tuna Astepe biyografisi... Film ve dizileri...

Çift Kişilik Oda bu akşam ilk bölümü ile ekrana geliyor. Devrim Özkan ile birlikte Sen Anlat Karadeniz ile ün kazanan oyuncu Ulaş Tuna Astepe başrolü paylaşıyor. Şimdi "Ulaş Tuna Astepe kimdir" sorusu sıklaşmış durumda...

Ulaş Tuna Astepe kimdir?

1988 yılında Kocaeli’de doğan Ulaş Tuna Astepe, İstanbul Lisesi’nin ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Astepe oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde başladı.

Dizileri ve filmleri

Ulaş Tuna Astepe, televizyon kariyerine ilk olarak "Karadayı" dizisindeki Orhan Kara rolüyle adım attı. Bu yapım, geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Ardından birçok önemli projede rol aldı:

Karadayı (2012–2015) – Orhan Kara

Analar ve Anneler (2015) – Mustafa

Rüya (2017) – Alaz

Sen Anlat Karadeniz (2018–2019) – Tahir Kaleli

Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı (2021–2022) – Hızır Reis (Barbaros Hayreddin Paşa)

Özellikle Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Tahir karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.