Usta sanatçı Özkan Uğur için AKM'de tören düzenlendi

Uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı dolayısıyla 69 yaşında vefat eden oyuncu ve MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

Törene, sanatçının ailesinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, ve Ozan Güven'in de aralarında bulunduğu yakın dostlarıyla sevenleri katıldı.

Ersoy, törende yaptığı konuşmada üzüntüsünü dile getirerek, "Türk müziğinin bir efsanesini, sonsuz aleme bugün hep birlikte uğurluyoruz. Müziğiyle ekranda ve sinema perdesinde bizi hayran bırakan, doğallığından, kişiliğinden nereden başlarsak başlayalım, sonu gelmez bir konuşmanın ana karakteriydi Özkan Uğur." dedi.

"Üç kez kanseri yendi ama çok yoruldu"

MFÖ'nün herkesin duygu dünyasında ayrı bir yeri olduğuna işaret eden Ersoy, şunları kaydetti:

"MFÖ, sadece üç harften oluşan ama her duyguyu anlatmaya yeten koca bir alfabeydi bizim müziğimizde. Dolayısıyla Özkan Uğur'un vefatı her sözde, her duyguda bundan sonra bir eksiklik bırakacak. Müziğinin değerini, derinliğini bu veda anında ancak bu şekilde anlatabilirim diye düşünüyorum. Üç kez kanseri yendi ama çok yoruldu. O yorgunluk bugün bizim aramızdan onu aldı. Hepimizin içi acıyor. Onun adını duyduğumuzda, gözümüzün önüne daima gülümseyen siması geliyor. Özkan Uğur'un hatırası da, sanatı da hep o gülümseyen, gülümseten çehresiyle anılarımızda yaşayacak, yaşatacağız."

Sanatçının oğlu Alişan Uğur da üç kişilik çekirdek ailesinin temelinde babasının olduğunu belirterek, "Birbirimize çok güldük, eleştirdik, kimi zaman kızdık ama kelimelerle ifade edilemeyecek kadar çok sevdik birbirimizi ve şimdi görüyoruz ki o, çocuk, genç, yaşlı, her görüşten, herkesin bizim tahminlerimizin üstünde kat be kat sevgilisiymiş." diye konuştu.

Babasının tüm çevresine iyilik ve neşe saçtığını vurgulayan Alişan Uğur, şöyle devam etti:

"Çalışkanlığı, yeteneğiyle gelmiş geçmiş çok nadir insanlardan biriydi. Herkesin birbiriyle iyi olmasını ister, küsleri barıştırır, hiç kimsenin arkasından asla konuşmazdı. Benim babam adeta bu dünyaya sanatçı olsun diye ışınlanmış bir denekti. Olağanüstü bir şarkıcı ve basçı... Babamın çok sevdiği MFÖ'sü ile Türkiye'nin müzik tarihine vurdukları damga, nesiller boyu kalıcı olacak. Kendine has müziği, doğaçlamaları ve mükemmel oyunculuğuyla çok iyi biriydi. Gönüllerde taht kurdu, Türkiye'nin hafızasına kazındı. Hayatını son yıllarda ilerleyen hastalığına rağmen doyasıya yaşadı. Hastalığının en zor zamanlarında bile yüzünden gülümsemesi eksik olmadı. Espri kabiliyetini asla yitirmedi."

MFÖ grubundan Fuat Güner, Uğur ile 50 yılı aşkın dostluklarına vurgu yaparak, "Kimileri Özkan'ı MFÖ'nün özü, kimileri çok yetenekli bir sahne sanatçısı, kimileri çok başarılı bir müzisyen, kimileri ise neşeli, iyi kalpli, eğlenceli bir arkadaş, bir ağabey olarak görür. Ama benim için Özkan, tam 52 yıllık dostum, iş ortağım, manevi kardeşimiz. Hiçbir söz ve hatta hiçbir gözyaşı onun acısını içimizden attıramaz." ifadelerini kullandı.

Mazhar Alanson da sanatçının eşi ile oğluna başsağlığı ve sabır dileğinde bulunarak, Uğur'un gönüllerinde her zaman kalacağını dile getirdi.

Özkan Uğur'un yeteneğinin ve uğraştığı sanat dallarındaki başarısının tartışılmaz olduğunun altını çizen Alanson, şunları söyledi:

"Meğer bütün Türkiye, Özkan'ı tanıyan, tanımayan severmiş. Biz nasıl unutacağız, ne yapacağız? Çaresiziz. Özkancım, ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin Özkan'ım böyle bırakılmaz ki. Göz yaşlarımızı bitti mi sandın? Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık. Deli diyorlar bize. Ah vah ayrılık, Özkan'ım."

Oyuncu Zafer Algöz, Uğur'un sanat hayatındaki başarı noktasına tırnaklarıyla kazıyarak geldiğini belirterek, "Müthiş bir mücevher destanı. Neye eli değse ona altın gibi değer katan, gittiği her yere enerjisiyle pozitif motivasyonuyla canlılık getiren çok kıymetli bir değerdi. Hepinizin başı sağ olsun." diye konuştu.

"Bir yetenek abidesiydi her konuda"

Törenin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan oyuncu Demet Akbağ da Uğur'un vefatının çok büyük bir kayıp olduğunu aktararak, "Her zaman hepimizin neşesiydi. En önemlisi çok yönlü bir sanatçıydı. Bir yetenek abidesiydi her konuda. Yeri doldurulamayacak sanatçılardan birisi. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Oyuncu, yönetmen Yılmaz Erdoğan ise şu bilgileri verdi:

"Özkan Ağabey, çok sıcacık, sempatik, çok büyük sanatçıydı, çok güzel bir insandı. Yokluğunu her gün bir daha anacağımız insanlardan birisi. Çok az sayıda böyle insan vardır, hiç kimsenin olumsuz bir şey düşünmediği ve yaşamadığı. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır versin."

Özkan Uğur'un cenazesi, öğle vaktini müteakip Taksim Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.