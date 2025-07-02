VBKY’nin çocuklara özel 'Peynir' kitabı, dünyanın en iyisi seçildi

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) tarafından hazırlanan “Türkiye'de Yaşıyorum, Ne Yediğimi Biliyorum” serisinin ilk kitabı olarak “Peynir”, ocak ayında okurlarla buluştu. Çocuklara özel hazırlanan bu kitap, uluslararası alanda büyük bir başarıya imza atarak Portekiz’de ödüle layık görüldü.

“Peynir” Portekiz’in Cascais kentinde düzenlenen Cascais Dünya Yiyecek Zirvesi (Cascais World Food Summit) kapsamında gerçekleştirilen ve 82 ülkeden yüzlerce eserin yarıştığı 30. Gourmand Awards’ta “Dairy” (süt ürünleri) kategorisinde “Dünyanın En İyi Kitabı” seçildi.

Çocuklara temel gıdaları anlatmak için...

Neşe Biber ve Berrin Bal Onur tarafından kaleme alınan kitap, uzun yıllardır Türkiye’nin gastronomik zenginliğini ve yerel kültürünü gelecek nesillere aktarma çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Kitap, peynircilikle ilgili çeşitli bilgilerin yanı sıra, Türkiye’nin farklı bölgelerinde üretilen pek çok peynir çeşidini fotoğraflarla birlikte okuyucuya sunuyor.

VakıfBank Kültür Yayınları’nın küçük okuyuculara temel gıdaları anlatmak ve sevdirmek için hazırladığı "Türkiye'de Yaşıyorum, Ne Yediğimi Biliyorum!" serisinin ilk kitabı “Peynir”in ardından “Zeytin” ve “Yoğurt” kısa bir süre sonra kitapseverlerle buluşacak.