Vize mağduriyeti sinemacıları da etkiledi! Frankfurt'a ödülünü almaya gidemedi
Frankfurt’ta 'En İyi Kısa Film ödülüne layık görülen 'Dilan Hakkında Konuşmalıyız'ın yönetmeni Umut Şilan Oğurlu vize alamadığı için Frankfurt’a gidemedi. Umut Şilan Oğurlu’nun ödülünü Nur Sürer aldı.
25. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali 18 Haziran Çarşamba akşamı gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi. Nefise Karatay ile Ebru Susar’ın sunduğu kapanış gecesinde ödüller sahiplerini buldu.
Festivalde En iyi Kısa Film seçilen ‘Dilan Hakkında Konuşmalıyız’ın yönetmeni Umut Şilan Oğurlu ise vize sorunu nedeniyle geceye katılamadı.
Filmin yapımcıları Dilan Çiçek Deniz ile Zeynep Dilan Süren’in de katılamadığı törende ödül, filmin oyuncularından Nur Süer’e takdim edildi.
Nur Sürer sahnede genç yönetmeni kutlarken, ödülü kendisine götürmekten duyduğu mutluluğu da dile getirdi.