İstanbul Nişantaşı'nın önemli kültür duraklarından biri olan Yalvaç Abi Kitabevi 31 Mayıs tarihinde son ziyaretçilerini ağırlayacak.

Valikonağı Caddesi Akkavak Sokak’taki Tunaman Pasajı’nda yer alan kitabevi, 22 yıldır çocuk kitapları, çizgi romanlar, eğitici yayınlar alanında hizmet veriyordu. Kitabevinin neden kapandığını, sahibi ve yazar-editör Burcu Ural Kopan DÜNYA’ya anlattı.

"O rakamı karşılamam mümkün değil"

Burcu Ural Kopan, pasajın el değiştirmesiyle birlikte kira konusunda anlaşma sağlanamadığını, bu nedenle kitabevini kapatma kararı aldığını açıkladı:

"Kasım ayında benim kitabevimin bulunduğu pasaj olduğu gibi satıldı. Yeni mal sahipleriyle kira konusunda anlaşamadık. Çok yüksek bir rakam teklif ettiler ve o rakamı karşılamam mümkün değil. O yüzden de kapatma kararı aldım."

Bu süreçte kitabevini başka bir noktaya taşımayı düşünmediğini ifade eden Burcu Yalvaç Kopan, "22 yıldır aynı yerde olduğum için bir ön sokağa ya da bir arka sokağa geçmem her şeye yeniden başlamam demek. Açıkçası bu ekonomik dalgalanmaların olduğu dönemde işe sıfırdan kalkışmak istemedim." dedi.

Kitaplar köy okullarına gidiyor

Burcu Ural Kopan, kitabevi kapanmadan önce okurlara, buradan alacakları kitaplarla Anadolu’daki köy okullarına destek olmaları için çağrıda bulunduğunu da şöyle anlattı:

"Ben 22 yıldır çok güzel dostluklar kurdum burada. Sevenlerimiz çok fazla. Onlar, 'Bu konuda size nasıl yardımcı olabiliriz?' dediler. Ben de şöyle bir çağrı da bulundum.

'Bizim için yapabileceğiniz en güzel şey, bizi mümkün olduğunca az kitapla uğurlamak olacaktır' dedim.

Nasıl oluyor bu süreç? Okurlar geliyor, kitap satın alıyorlar. Orada iki koli var, onun içine atıyorlar. Biz de o kitapları koliler dolunca gönderiyoruz."

Köy okulları projesiyle kendilerine çağrıda bulunan Ağrı, Batman, Malatya, Trabzon gibi belirli illerdeki köy okullarına kitap gönderdiklerini belirten Kopan, tekrar Urfa ve Ağrı'daki iki köy okuluna da kitap göndereceklerini kaydetti.

"Mutlaka farklı şeyler yapacağız"

Çevrimiçi mağazanın açık olacağını ifade eden Burcu Ural Kopan, düşündükleri başka projeler de olduğunu kaydetti:

"Sosyal medyada varlığımızı sürdüreceğiz. Online mağazamız açık olacak. Birtakım etkinliklere katılacağız. Düşündüğümüz bir sürü projemiz var. Ama bunlar içinde bir soluklanıp sonra yolumuza devam edeceğiz.

Mayıs ayı duygu yüklü bir dönem oldu. Bir sürü kucaklaşma yaşadık. Benim çağrımda oydu. Gelin birlikte kucaklaşalım. Bu bir ayrılık değil, bir olgunlaşma dönemi gibi esasen. Mutlaka farklı şeyler yapacağız."