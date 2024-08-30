Yapay zeka destekli müzikal 'Bir Masaldı' sanatseverlerle buluşmaya hazır

Aydın Sigalı’nın Genel Sanat Yönetmeni olduğu 'Bir Masaldı' projesinde, koreografilerde Özgür Adam İnanç'ın imzası bulunuyor. G. Ülkem Gürbüz'ün yapımcılığında, Bulut Reyhanoğlu'nun danışmanlığında yürütülen müzikalin orijinal müzikleri, Diler Özer ve Metehan Dada tarafından hazırlandı.

Şovun sahne tasarımlarını yapay zeka teknolojisiyle yaratan kreatif multimedya şirketi Filmotion Creative Multimedya Lab. sanat ve tasarım ekibi, izleyicilere benzersiz bir deneyim sunacak.

Benzersiz bir 5D deneyimi

Hande Subaşı ve Halil İbrahim Ceyhan’ın başrolünde olduğu müzikalde oyunculara 25 kişilik bir dansçı kadrosu eşlik edecek. İzleyiciye dünya standartlarında, benzersiz bir 5D deneyimi sunacak olan gösterinin konuk oyuncusu ise Yonca Lodi. Provaları Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda devam eden ihtişamlı müzikal şov deneyimi 'Bir Masaldı' çok yakında izleyicisiyle buluşacak…