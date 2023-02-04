Yapıtlarını doğadan gelen parçalarla bütünleştiriyor

İşte bu nedenle ürettiği yapıtların izleyiciye anlattıkları olduğunu ve bunların dinlenmesini istediğini belirtiyor. Yapıtlarının yanına eşlikçi olarak doğadan gelen gerçek parçalar ekliyor. Böylelikle hikayelerinin daha da dillendirildiğini ve anlaşılır kılındığının altını çiziyor.

Elif Saltık, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Görüntü Sanatları Tiyatro Dekor ve Kostüm ana sanat dalından mezun oldu. Mezun olduktan sonra çeşitli Tiyatro ve Televizyon kanallarında dekorlar yaptı. Eğitim ve kişisel becerilerinin katmış olduğu özgüven ve yaratıcılığı başkalarına da aktarabilecek olmak adına seramik sanatına adım attı. M.G.S.Ü de aldığı eğitimler sayesinde iş hayatında dekor yaparken yarattığı hikayeleri, çamurun üstünde yaşatmaya başladı. 2010 yılından bu yana seramik hayatının vazgeçilmezi oldu.

Kendi atölyesi ve faklı atölyelerde, elle şekillendirme üzerine eğitimler veren sanatçı, belirli dönemlerde workshoplar düzenledi. Seramik ve heykel çalışmaları dışında, farklı organizasyonlarda tasarım çalışmaları yaptı, çeşitli karma sergilere ve fuarlara katıldı.

Hayalindeki imleri masalsı bir dile büründürerek sanatına yansıtan Saltık ‘Sanki bir tiyatro sahnesinde izlenen bir oyun yazdım ve izleyici sonraki sahneyi merakla beklesin istedim. Evet önce ben heyecanlandım hem de çok’ diyerek başlıyor. ‘Seramikle olan yolculuğum çamuru elime aldığım an şekillenmeye başlıyor. Çamurun sınırları var ve ben bu sınırları zorlamayı öyle seviyorum ki bir anda kendimi bir hikâye içinde buluyorum. Farklı dokular çalışmak, bu dokularla küçük hikayeler anlatmak beni çok heyecanlandırıyor. Asıl çıkış noktam Doğa.

Eserlerim bana göre bakıp göremediğimiz formlar, renkler, dokulardan oluşuyor ve ben kısmen de olsa yakalayabildiklerimi insan hikayeleri ile birleştirdiğimde sanki fantastik bir dünya işliyorum çamurun üzerine. Özellikle ağaç ve toprak doku, form ve yapı olarak benim yaratıcılığımı inanılmaz tetikliyor. Doğa temasını insan figürleri ile birleştirerek her türlü duygu birikimimi pişmiş toprakla bütünleştirip izleyiciye sunuyorum.’ diyor. Sanatçı Elif Saltık’ın yaşadıklarını, hissettikleri, masalsı bir anlatımla izleyiciye adeta bir tiyatro sahnesindeymiş gibi sunduğu yapıtlarını Galeri Diani’de izlerken sizleri düş kurmaya bekliyor.