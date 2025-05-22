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Yeni bir uyarlama dizisi: Çift Kişilik Oda... Dizinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan hayranları Çift Kişilik Oda'da buluşuyor. Dizi bu akşam seyircinin karşısına çıkıyor. Dizinin ilk bölümü sonrası uzun soluklu olup olmayacağı reyting sonuçlarına göre belli olacak. "King the Land dizisinin uyarlaması olan dizinin konusu diziseverler tarafından merak ediliyor. İşte diziye dair tüm notlar...

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Yeni bir uyarlama dizisi: Çift Kişilik Oda... Dizinin konusu nedir, oyuncuları kimler?
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Güney Kore yapımı "King the Land" dizisinden uyarlanan Çift Kişilik Oda dizisi ilk bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Bir yaz dizisi olan Çift Kişilik Oda'nın nasıl bir başarı elde edeceği merak konusu... Dizinin ilk bölümünün saat 20.00'de ekrana gelmesi ile birlikte konusu ve oyuncuları yoğun şekilde araştırılacak.

Dizi hakkında kısa bilgiler

Türü: Romantik komedi

Uyarlama: Güney Kore yapımı “King the Land” dizisinden uyarlanmıştır .

Yönetmen: Yusuf Pirhasan

Senarist: Ayşe Üner Kutlu

Yapımcı: MF Yapım

Yeni bir uyarlama dizisi: Çift Kişilik Oda... Dizinin konusu nedir, oyuncuları kimler? - Resim : 1

Konusu:

Dizide, küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer’in (Devrim Özkan) en büyük hayali, anne ve babasının inşa ettiği Lutesya Otel’de çalışmaktır. Otelin mirasçılarından Kaan (Ulaş Tuna Astepe), yıllar sonra üvey ablası Sevil’in (Gözde Seda Altuner) yönettiği otele intikam almak için geri döner. Nilüfer ve Kaan’ın yolları bu otelde kesişir ve ikisi için de hayat artık eskisi gibi olmayacaktır.

Yeni bir uyarlama dizisi: Çift Kişilik Oda... Dizinin konusu nedir, oyuncuları kimler? - Resim : 2

Oyuncu Kadrosu

Ulaş Tuna Astepe – Kaan

Devrim Özkan – Nilüfer

Gözde Seda Altuner – Sevil

Seren Şirince

Serkan Tınmaz

Gözde Türker

Eslem Akar

Onur Büyüktopçu

Levent Ülgen

Ayşe Tunaboylu

Hivda Zizan Alp

Burç Kümbetlioğlu

Eda Gürkaynak

Selçuk Borak

Batuhan Ekşi

Gökay Müftüoğlu

Dizi nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri İstanbul’un çeşitli semtlerinde, özellikle Beyoğlu ve Beşiktaş gibi bölgelerde gerçekleştirilmiştir. Lutesya Otel ise tamamen kurgusal bir mekandır .

 

Kaynak: HABER MERKEZİ