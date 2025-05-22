Yeni bir uyarlama dizisi: Çift Kişilik Oda... Dizinin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan hayranları Çift Kişilik Oda'da buluşuyor. Dizi bu akşam seyircinin karşısına çıkıyor. Dizinin ilk bölümü sonrası uzun soluklu olup olmayacağı reyting sonuçlarına göre belli olacak. "King the Land dizisinin uyarlaması olan dizinin konusu diziseverler tarafından merak ediliyor. İşte diziye dair tüm notlar...
Güney Kore yapımı "King the Land" dizisinden uyarlanan Çift Kişilik Oda dizisi ilk bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Bir yaz dizisi olan Çift Kişilik Oda'nın nasıl bir başarı elde edeceği merak konusu... Dizinin ilk bölümünün saat 20.00'de ekrana gelmesi ile birlikte konusu ve oyuncuları yoğun şekilde araştırılacak.
Dizi hakkında kısa bilgiler
Türü: Romantik komedi
Uyarlama: Güney Kore yapımı “King the Land” dizisinden uyarlanmıştır .
Yönetmen: Yusuf Pirhasan
Senarist: Ayşe Üner Kutlu
Yapımcı: MF Yapım
Konusu:
Dizide, küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer’in (Devrim Özkan) en büyük hayali, anne ve babasının inşa ettiği Lutesya Otel’de çalışmaktır. Otelin mirasçılarından Kaan (Ulaş Tuna Astepe), yıllar sonra üvey ablası Sevil’in (Gözde Seda Altuner) yönettiği otele intikam almak için geri döner. Nilüfer ve Kaan’ın yolları bu otelde kesişir ve ikisi için de hayat artık eskisi gibi olmayacaktır.
Oyuncu Kadrosu
Ulaş Tuna Astepe – Kaan
Devrim Özkan – Nilüfer
Gözde Seda Altuner – Sevil
Seren Şirince
Serkan Tınmaz
Gözde Türker
Eslem Akar
Onur Büyüktopçu
Levent Ülgen
Ayşe Tunaboylu
Hivda Zizan Alp
Burç Kümbetlioğlu
Eda Gürkaynak
Selçuk Borak
Batuhan Ekşi
Gökay Müftüoğlu
Dizi nerede çekiliyor?
Dizinin çekimleri İstanbul’un çeşitli semtlerinde, özellikle Beyoğlu ve Beşiktaş gibi bölgelerde gerçekleştirilmiştir. Lutesya Otel ise tamamen kurgusal bir mekandır .