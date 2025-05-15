Yönetmen Ali Özgentürk yaşamını yitirdi. Nebil Özgentürk, yaptığı paylaşımla abisinin vefat haberini duyurdu.

Nebil Özgentürk X hesabından "Abim... Sinema yönetmeni Ali Özgentürk'ü kaybettik. Gençliğinde tiyatrocu, 50 yıldır da sinemacıydı. Simay ve Dünya'nın babasıydı.. Başta, Hazal'ın, At'ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi. Selvi Boylum Al Yazmalım filminin de senaryo yazarıydı... Finalinde hayata 'sevgi emektir' diye söz bırakan Selvi Boylum'un. Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi... Çok üzgünüm.." şeklinde duygusal bir mesaj yayımladı.

Bu acı gelişmenin hemen ardından ünlü yönetmen hakkında bilgi sahibi olmayanlar "Yönetmen Ali Özgentürk kimdir" sorusunu sormaya başladı.

Ali Özgentürk kimdir?

Ali Özgentürk, 1945 yılında Adana’da dünyaya gelen usta bir sinema yönetmeni, senarist ve yapımcıdır. Asıl adı Ali Habib Özgentürk’tür. Özgentürk, İstanbul Üniversitesi’nde felsefe ve sosyoloji eğitimi aldıktan sonra sinema dünyasına adım attı.

Kariyerine kamera asistanlığıyla başlayan Özgentürk, Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney gibi Türk sinemasının önemli isimlerinin yanında çalıştı. 1979 yılında yönettiği ilk uzun metraj filmi Hazal ile büyük ses getirdi ve çeşitli ödüller kazandı. Sadece yönetmen değil; senarist, yapımcı ve oyuncu olarak da sektörde birçok alanda üretim yaptı.

Ali Özgentürk 2002-2017 yılları arasından gazeteci Saynur Tezel ile evliydi.

Nebil Özgentürk’ün ağabeyi olan Ali Özgentürk, Türk sinemasına hem sanatsal hem entelektüel katkılar sunmuş önemli isimler arasında yer alıyor.

Eser olarak

2000: Balalayka

Kurgu

1987: Su Da Yanar

Oyuncu

1991: Zombıe Ja Kummitusjuna

1995: Adana - Paris

Senaryo asistanı

1974: Endişe

Senarist

1977: Selvi Boylum, Al Yazmalım

1979: Hazal

1992: Çıplak

1995: Yer Çekimli Aşklar

1997: Mektup

1997: Sır

2004: Kalbin Zamanı

2008: Yengeç Oyunu

2011: Görünmeyen

Yapımcı

1981: At

1986: Bekçi

1987: Su Da Yanar

1992: Çıplak

1992: Seni Seviyorum Rosa

1997: Mektup

2008: Yengeç Oyunu

2011: Görünmeyen

Yardımcı yönetmen

1977: Selvi Boylum, Al Yazmalım

Yönetmen

1974: Ferhat

1975: Yasak

1979: Hazal

1981: At

1986: Bekçi

1987: Su Da Yanar

1992: Çıplak

1995: Yer Çekimli Aşklar

1997: Mektup

1997: Sır

2000: Balalayka

2004: Kalbin Zamanı

2008: Yengeç Oyunu

2011: Görünmeyen

Yönetmen yardımcısı

1978: Sürü

Ödüller

2011: 18. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali – Yaşam Boyu Onur Ödülü

2014: 46. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri – Onur Ödülü