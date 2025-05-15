Yönetmen Ali Özgentürk kimdir? Ali Özgentürk ile Nebil Özgentürk kardeş mi? Neden vefat etti, hastalığı neydi? Filmleri.
Yönetmen Ali Özgentürk hayatını kaybetti. Ünlü yönetmenin vefat haberini kardeşi Nebil Özgentürk verdi. Bu acı haber sonrası Ali Özgentürk'ün hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Şimdi sıklıkla "Ali Özgentürk kimdir" sorusu geliyor.
Yönetmen Ali Özgentürk yaşamını yitirdi. Nebil Özgentürk, yaptığı paylaşımla abisinin vefat haberini duyurdu.
Nebil Özgentürk X hesabından "Abim... Sinema yönetmeni Ali Özgentürk'ü kaybettik. Gençliğinde tiyatrocu, 50 yıldır da sinemacıydı. Simay ve Dünya'nın babasıydı.. Başta, Hazal'ın, At'ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi. Selvi Boylum Al Yazmalım filminin de senaryo yazarıydı... Finalinde hayata 'sevgi emektir' diye söz bırakan Selvi Boylum'un. Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi... Çok üzgünüm.." şeklinde duygusal bir mesaj yayımladı.
Bu acı gelişmenin hemen ardından ünlü yönetmen hakkında bilgi sahibi olmayanlar "Yönetmen Ali Özgentürk kimdir" sorusunu sormaya başladı.
Ali Özgentürk kimdir?
Ali Özgentürk, 1945 yılında Adana’da dünyaya gelen usta bir sinema yönetmeni, senarist ve yapımcıdır. Asıl adı Ali Habib Özgentürk’tür. Özgentürk, İstanbul Üniversitesi’nde felsefe ve sosyoloji eğitimi aldıktan sonra sinema dünyasına adım attı.
Kariyerine kamera asistanlığıyla başlayan Özgentürk, Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney gibi Türk sinemasının önemli isimlerinin yanında çalıştı. 1979 yılında yönettiği ilk uzun metraj filmi Hazal ile büyük ses getirdi ve çeşitli ödüller kazandı. Sadece yönetmen değil; senarist, yapımcı ve oyuncu olarak da sektörde birçok alanda üretim yaptı.
Ali Özgentürk 2002-2017 yılları arasından gazeteci Saynur Tezel ile evliydi.
Nebil Özgentürk’ün ağabeyi olan Ali Özgentürk, Türk sinemasına hem sanatsal hem entelektüel katkılar sunmuş önemli isimler arasında yer alıyor.
Eser olarak
2000: Balalayka
Kurgu
1987: Su Da Yanar
Oyuncu
1991: Zombıe Ja Kummitusjuna
1995: Adana - Paris
Senaryo asistanı
1974: Endişe
Senarist
1977: Selvi Boylum, Al Yazmalım
1979: Hazal
1992: Çıplak
1995: Yer Çekimli Aşklar
1997: Mektup
1997: Sır
2004: Kalbin Zamanı
2008: Yengeç Oyunu
2011: Görünmeyen
Yapımcı
1981: At
1986: Bekçi
1987: Su Da Yanar
1992: Çıplak
1992: Seni Seviyorum Rosa
1997: Mektup
2008: Yengeç Oyunu
2011: Görünmeyen
Yardımcı yönetmen
1977: Selvi Boylum, Al Yazmalım
Yönetmen
1974: Ferhat
1975: Yasak
1979: Hazal
1981: At
1986: Bekçi
1987: Su Da Yanar
1992: Çıplak
1995: Yer Çekimli Aşklar
1997: Mektup
1997: Sır
2000: Balalayka
2004: Kalbin Zamanı
2008: Yengeç Oyunu
2011: Görünmeyen
Yönetmen yardımcısı
1978: Sürü
Ödüller
2011: 18. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali – Yaşam Boyu Onur Ödülü
2014: 46. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri – Onur Ödülü