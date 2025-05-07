Yönetmen İlker Canikligil yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edildi.

Canikligil, sosyal medyada yayınladığı video ve paylaşımlarındaki ifadeler nedeniyle "Suç işlemeye alenen tahrik" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarıyla sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Ne olmuştu?

YouTube platformunda yayınladığı bir videoda sarf ettiği sözler ve X hesabındaki paylaşımı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İlker Canikligil hakkında "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" iddialarıyla resen işlem başlatmıştı. Canıkligil gözaltına alınmıştı.

Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Canikligil, 26 Mart günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İlker Canıkligil söz konusu paylaşımda, "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar" ifadelerini kullanmıştı.