  1. Dünya Gazetesi
  2. Kültür-Sanat
Takip Et

Yönetmen İlker Canikligil tahliye edildi

Sosyal medyada yayınladığı video ve paylaşımlarındaki ifadeler nedeniyle "Suç işlemeye alenen tahrik" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarıyla tutuklanan Yönetmen İlker Canikligil'in tahliye edildiği öğrenildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yönetmen İlker Canikligil tahliye edildi
Takip Et

Yönetmen İlker Canikligil yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edildi.

Canikligil, sosyal medyada yayınladığı video ve paylaşımlarındaki ifadeler nedeniyle "Suç işlemeye alenen tahrik" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarıyla sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Ne olmuştu?

YouTube platformunda yayınladığı bir videoda sarf ettiği sözler ve X hesabındaki paylaşımı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İlker Canikligil hakkında "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" iddialarıyla resen işlem başlatmıştı. Canıkligil gözaltına alınmıştı.

Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Canikligil, 26 Mart günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İlker Canıkligil söz konusu paylaşımda, "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar" ifadelerini kullanmıştı.

İlker Canikligil kimdir, kaç yaşında? Neden tutuklanmıştı?İlker Canikligil kimdir, kaç yaşında? Neden tutuklanmıştı?Gündem
Son dakika: Yönetmen İlker Canikligil, tutuklandıSon dakika: Yönetmen İlker Canikligil, tutuklandıGündem
Yönetmen İlker Canikligil, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındıYönetmen İlker Canikligil, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındıYaşam
Kaynak: HABER MERKEZİ