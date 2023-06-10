Zamansız ifadeler “ Balık Kavağa Çıkınca”

İstanbul’un kesişme noktalarından biri olan Yan Köşe, denize nazır, uzun süredir unutulmuş bir duvarın enstalasyonlarının kamusal sanat mekanı olarak değerlendirilmesi ile dikkat çekiyor. Yıllardır sanatı sokağa taşıyan proje, bir gün tramvay ile geçerken birçok kuş yuvasını, başka bir gün otobüsle ilerlerken ayakkabıları duvarda asılı gösterdi bize; hep bir mesajı vardı.

Yan Köşe olarak adlandırılan bu anlamlı sokak sanatını Kabataş’ta bizlerle tanıştıran Kahve Dünyası, yaşarken karşılaştığımız kültür içerisinde harmanlanmış bazen de kabullenilmemiş, isyan konusu olan çalışmaları sunuyor. Yan Köşe olarak adlandırılan Kahve Dünyası’nın duvarının komşu han duvarı ile oluşturduğu alan İstanbul’un önemli kültür merkezleri olan İstanbul Modern, İstanbul Resim Heykel Müzesi ve Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezlerine de yakın bir lokasyonda yer alıyor ve caddenin sanat ruhunun devamını sağlıyor.

Balık Kavağa Çıkınca’ dokuzuncu edisyon

Balık Kavağa Çıkınca, projesinin yaratıcısı, iki değerli sanatçı ve Muğlak Standartlar Enstitüsü kurucu ortakları Doç. Dr. Avşar Gürpınar ile Dr.Cansu Cürgen. Yarım asıra yakın süredir kahve ve kakao ticareti yapan Kahve Dünyası’nın ortak çalışmasında düşünceleri hayat buluyor.

Dilde başka bir zaman algısı yaşıyor

Proje koordinatörlüğünü Tuna Ortaylı Kazıcı’nın yaptığı, Kahve Dünyası Bir Güncel Sanat Projesi’nin dokuzuncu edisyonu olarak sunuluyor. Bilinen, anılarda kalan ya da halen fark etmeden kullanılan aşina olduğumuz 330 muğlak ifade görünüp kaybolan 17 adet LED tabela da yer alıyor.

Balık Kavağa Çıkınca adlı yeni proje matematiksel tercümesi neredeyse imkânsız gündelik fragmanlarını ve muğlak ifadeleri içeriyor. Avşar Gürpınar, tabelaların rastgele asılmadığını hepsinin birbiri ile bir bağlantısı olduğunu ifade ediyor. “Sözgelimi, içerisinde zaman kelimesi geçen ifadeler beş nolu tabelada, aciliyet ve çabukluk içeriği sekiz, modern hayatın muğlak zaman ifadeleri iki numaralı tabelada yer alıyor.” diyor.

“Göz açıp kapayıncaya dek” Gürpınar ve Cürgen, 2014 yılından itibaren birlikte projeler üretiyorlar. Ayrıca Açık Radyo’da da aktif çalışmalarını yansıtan çalışmaları ile dinleyicilerle buluşuyorlar.

Projenin Evrim Altuğ, Dilara Altınkılıç Kutmangil, Bülent Erkmen, Kaan Altınkılıç ve Fatoş Üstek’ten oluşan seçici kurulu tarafından davet edilmeleri ile dahil oluyorlar Yan Köşe’ye Cansu Cürgen ve Avşar Gürpınar ‘Balık Kavağa Çıkınca’ için şunları söylüyor: “İnsanlık bin yıldır zamanı tanımlamak ve hayatı bu eksende idame ettirmek için çaba gösteriyor. Ancak mantığın ve bilimin dışında kültürde ve dilde bambaşka bir zaman algısı mevcut.

Balık Kavağa Çıkınca ile her zaman dilimizde olan bu kavramları yeniden göz önüne serdik. Balık Kavağa Çıkınca’nın çıkış noktası “bir an”, “üç vakte kadar”, “göz açıp kapayıncaya dek” gibi zamanın, dilde yerleşik ancak matematiksel tercümesi neredeyse imkânsız olan muğlak ifadeleri…

Ulaşım hatlarının kesiştiği, insanların ve araçların zamanla yarıştığı bu noktada, gündelik yaşamdan aşina olduğumuz LED tabelalarda zaman ile olan ilişkimizi belirleyen ve düzenleyen, Zamanın Muğlak Standartları beliriyor. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü eserinde kaleme almış olduğu üzere, ‘Saatin kendisi mekân, yürüyüşü zaman, ayarı insandır.

Bu da gösterir ki, zaman ve mekân, insanla mevcuttur!’ Biz de bu eserde insanın ve insanlığın zaman ile tuhaf ve kendine has ilişkisini göstermek istedik. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü eserinde kaleme almış olduğu üzere, ‘Saatin kendisi mekân, yürüyüşü zaman, ayarı insandır. Bu da gösterir ki, zaman ve mekân, insanla mevcuttur!’ Biz de bu eserde insanın ve insanlığın zaman ile tuhaf ve kendine has ilişkisini göstermek istedik.”