Zorlu PSM'de açık hava sineması

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, Whitney Houston'ın şöhret basamaklarını tırmanışının ve kocası Bobby Brown ile çalkantılı ilişkisinin anlatıldığı 'Whitney' filmi 22 Haziran'da, Luc Besson imzalı 'Leon' 24 Haziran'da, Çin imparatoru Han Xuandi'nin tek kızının katı bir prensten kaçtığı ve Galyalılar ile iki cesur savaşçı Asterix ve Obelix'ten yardım istediği 'Asterix & Obelix: The Middle Kingdom' adlı yapım ise 30 Haziran'da izleyiciyle buluşacak.

Zorlu PSM Vestel Amfi'de ayrıca açık havada konserler, çocuklar için etkinlikler, DJ setler, film gösterimleri, spor müsabakalarının yanı sıra birçok farklı kategoride etkinlikler gerçekleştiriliyor.