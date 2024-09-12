1 yaş altı ve 50 yaş üstü bireylerde 'sepsis'e dikkat! Ölümcül olabilir

Dr. Müzeyyen Tuğçe Benli, sepsisin 'ciddi bir enfeksiyon karşısında vücudun verdiği abartılı yanıt sonucu organlarda işlev bozukluğu ile seyreden ölümcül bir hastalık' olduğunu ifade etti. Her enfeksiyonun sepsis olarak algılanmaması gerektiğini kaydeden Benli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ateş, üşüme ve titremenin yanı sıra bilinç bulanıklığı, solunum sıkıntısı, kalp hızında artma, idrar çıkışında azalma gibi semptomların olması bize sepsisi düşündürür ve hastaların hızlıca en yakın sağlık merkezine başvurmaları gerekir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her 2-3 saniyede bir kişi, sepsis nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Sepsis, ölüm oranlarının yüzde 80'e kadar çıkabildiği bir hastalık grubunu oluşturmaktadır. Hastanelere hızlı başvuru, hızlı tanı ve tedavinin başlaması bu ölüm oranlarını yüzde 20'ye kadar düşürebilmektedir. Hastalara ilk etapta yapılacak tetkikler ve alınacak kültürler sonrasında hızlıca sıvı deplasmanının başlaması ve geniş spektrumlu antibiyotiklerin başlanmasıyla ölüm oranları ciddi oranda aşağıya çekilmektedir."

Aşılanma ve temel hijyen kurallarına uyulması çok önemli

Sepsisin her yaş grubundan insanı etkilemekle beraber 1 yaş altı ve 50 yaş üstü bireyler için daha ciddi bir risk taşıdığı uyarısında bulunan Benli, "50 yaş üstünde ek hastalıkların eşlik etmesi özellikle riski arttırmaktadır. 50 yaş üzerinde özellikle şeker hastalığı olanlarda, alkol alanlarda, HIV gibi immün sistemin baskılandığı hastalığı olanlarda çok daha fazla karşımıza çıkmaktadır" açıklamasını yaptı. Bu hastalığın önlenebilmesi için dikkat edilmesi gerekenlere değinen Benli, aşılanma ve temel hijyen kurallarına uyulmasının önemine işaret etti.

Hastane başvurularında gecikme yaşanıyor

Sepsis konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesinin büyük öneme sahip olduğunu belirten Benli, şunları kaydetti:"Sepsis halk arasında ciddiyeti bilinmeyen bir hastalık. Ciddiyetinin farkında olmadıkları bir hastalık için hızla hastaneye başvuruların olmadığı, hastaların hastaneye başvurularında gecikme nedeniyle hastalığın seyrinin kötü yönde ilerlediği görülebilmektedir. Hastalarımız kalp krizi ya da inme dediğimiz tablolarda hastaneye hızla başvururken, sepsisin ciddiyetini bilmemeleri hastaneye başvuruları geciktirmekte bu da ölüm oranlarının yüksek olmasıyla ilişkilendirilmektedir."