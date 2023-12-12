Dünyada en sık görülen kalp ritim bozukluğu: Atriyal Fibrilasyon

Atriyal fibrilasyon (AF) kalbin kulakçıklarının (atriumların) hızlı ve düzensiz atışını tanımlar. Bu durum, atriumların etkili bir şekilde kasılamamasına ve kalbin pompalama kapasitesinin azalmasına sebep olur.

Çarpıntı ile fark edilir

AF, kalp ritminin düzensiz hale gelmesiyle karakterize edilir. Bu durum genellikle kalp atış hızında hızlanma (taşikardi) ve hastada kalp atışlarının hissedilmesi yani çarpıntı ile fark edilir. AF hastaları, çarpıntı, halsizlik, nefes darlığı ve egzersiz kapasitesinde azalma gibi semptomlar yaşayabilirler.

Çeşitli sağlık sorunlarından kaynaklanabilir

Atriyal fibrilasyon, kalp krizi, kalp yetmezliği, diyabet, yüksek tansiyon veya başka kalp damar hastalıkları gibi çeşitli sağlık sorunlarından kaynaklanabilir. AF riski yaşla birlikte de artar.

Tüm inmelerin en sık sebebidir

Maalesef ki dünya üzerindeki tüm inmelerin en sık sebebi AF hastalığıdır. AF varlığında, atriumlar etkin şekilde kasılamadığı için kalbin içerisindeki boşluklarda kan pıhtıları oluşabilir. Bu pıhtılar kan dolaşımıyla beyine taşındığında inme riski oluşturabilirler. Bu yüzden çoğu AF hastası, kan pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olacak antikoagülan tedavisi alır.

Bazı durumlarda kalp pili yerleştirilebilir

Tedavi seçenekleri arasında ilaç tedavisi, kardiyoversiyon (kalp ritmini düzeltmek için elektrik şok), kateter ablasyonu (anormal elektriksel yolların yok edildiği bir prosedür) ve bazı durumlarda kalp pili yerleştirme gibi prosedürler bulunmaktadır.

Yaşam tarzı değişiklikleri benimsenmelidir

Hastaların bu konuda bilgilenmesi ve yaşam tarzı değişikliklerini (sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz, alkol ve kafeinden kaçınma vb.) benimsemesi önemlidir. Unutmayın, her hastanın durumu ve tedavi planı kişiye özeldir ve en uygun tedavi planının belirlenmesi için her hastanın bireysel sağlık durumu göz önünde bulundurulmalıdır.

Genellikle genel anestezi altında yapılır

Günümüzde AF’nin kesin tedavisinin başında kateter ablasyonu yer almaktadır. Bu işlem kalpte düzensiz elektrik sinyallerinin geçişini engeller. İşlem bir hastanede gerçekleştirilir ve genellikle genel anestezi altında yapılır.

Kalbin daha düzenli bir ritimde atmasını sağlar

İnce ve esnek bir tüp olan kateter olarak adlandırdığımız medikal cihaz ile kasık damarından kalbin içindeki boşluklara ulaşılır. Kateterin ucunda küçük bir elektrot bulunur. Bu elektrot, kalpteki anormal elektriksel sinyalleri tespit edebilir ve bu sinyalleri yapay zeka ve üç boyutlu haritalama teknoloji yazılımlarının kullanarak kalbimizin üç boyutlu elektriksel haritasının çıkarır. Üç boyutlu harita değerlendirildikten sonra yüksek frekanslı enerji kullanarak anormal olan bölgeler "yakılabilir" veya ablasyon yapabilir. Bu işlem anormal sinyallerin yayılmasını engellemeye yardımcı olur ve bu da kalbin daha düzenli bir ritimde atmasını sağlar.

Belirli riskleri olabilir

Her ne kadar kateter ablasyonu genellikle güvenli bir prosedür olsa da her cerrahi işlemde olduğu gibi belirli riskleri vardır. Bu riskler arasında inme, kalp delinmesi, kanama veya iltihaplanma bulunabilir. Ancak, günümüzde yeni gelişen üç boyutlu haritalama teknolojileri sayesinde çoğu hasta için bu riskler minimaldir ve prosedürün faydaları genellikle risklerden daha ağır basmaktadır.