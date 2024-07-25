Hipertansiyon ve kalp-damar hastalarına sıcak havalarda ne yapmalı?

Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcak havalarda hipertansiyon ve kalp-damar hastalarının dikkat etmesi gerekenlere ilişkin bilgilendirme yaptı. Buna göre aşırı sıcaklar, gün içerisinde damarların genişlemesine ve sıvı kaybına yol açarak tansiyonun düşmesine, gece saatlerinde ise tansiyonun yükselmesine neden olabiliyor.

Sıcak hava kalbi vuruyor

Aşırı terlemeyle vücutta su ve mineral kaybı yaşanırken, kanın akışkanlığı da azalabiliyor. Yüksek sıcaklık, bacak ve kollardaki damarların genişlemesine, dolaşımın yavaşlamasına ve kalp hızında artışa neden olduğu için kalp krizi, aritmi (düzensiz kalp atışı) ve kalp yetmezliği riski artıyor.

Kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların etkileri sıcak havalarda değişebilirken, bu ilaçlar ısı toleransını ve vücudun kendi sıcaklığını düzenleme yeteneğini bozabiliyor.

Bu nedenle hastaların, hekimlerine danışmadan ilaçlarını kullanmayı bırakmaması ve dozunu değiştirmemesi gerekiyor. Özellikle hipertansiyon hastalarının idrar söktürücü ilaç dozlarını hekimlerine yeniden danışması önem taşıyor.

Sigara ve alkol, birçok hastalıkta olduğu gibi hipertansiyon, kalp-damar hastaları açısından da ciddi riskleri beraberinde getiriyor. Sigara, damar duvarının esnekliğini kaybetmesine neden olarak hipertansiyonda tedaviyi zorlaştırıyor, alkol ise ciddi tansiyon düşüklüğüne ve karaciğer yetmezliğine yol açabiliyor.

Hipertansiyon ve kalp-damar hastaları sıcak havalarda ne yapmalı?

Hipertansiyon, kalp-damar hastalarına, yeteri kadar su içmeleri, çay ve kahve gibi kafeinli ve şekerli içeceklerin tüketimini sınırlandırmaları öneriliyor.

Bunun yanında yeterli ve dengeli beslenilmesi, tavuk, balık ve hindi gibi yağsız protein türleri, tam buğday veya tahıl ekmeği, meyve ve sebze gibi lif açısından zengin besinlerinin tüketilmesi, şeker oranı yüksek ve işlenmiş gıdalardan uzak durulması ve tuz kullanımının günlük bir çay kaşığını geçmemesi tavsiye ediliyor.

Bu saatlere dikkat!

Bakanlığın bilgilendirmesinde, aşırı sıcak havalarda dikkat edilmesi önem taşıyan diğer uyarılar ise şöyle: "Mecbur kalmadıkça güneş etkisinin en güçlü olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında dışarıya çıkmayın. Dışarıda bulunduğunuz zamanlarda ise serin ve gölge alanları tercih edin. Açık renkli, rahat giysiler giyin ve güneşten koruyan uygun bir şapka takın. Hava alabilen rahat ayakkabılar kullanın. Aşırı nemli ortamlardan kaçının.

Düzenli yürüyüş veya egzersiz yapın. Ancak yorucu fiziksel aktivitelerde bulunmayın. Yürüyüş öncesi ve sonrası mutlaka sıvı alın, molalarda gölge ve serin yerlerde dinlenin. Egzersiz için sabah erken saatleri ve akşam saatlerini tercih edin. Yemekten hemen sonra egzersiz yapmayın ve ağır egzersizlerden kaçının. Hekiminizden sizin için uygun olabilecek fiziksel aktiviteler konusunda bilgi alın. Ilık duş alın, yaz aylarında soğuk veya sıcak duş almayın. Tansiyonunuzda ani yükselme veya ani düşüş, ani başlangıçlı baş ağrısı yaşamanız halinde mutlaka hekiminize başvurun."