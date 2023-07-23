İlaçtaki avro kuruna zam geldi, eczacılar yeterli bulmadı

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri, 2023 Temmuz'da yüzde 30,5 artırılarak 14,0387 lira olarak belirlendi. Karar, yarından itibaren geçerli olacak.

Eczacılar kararı eleştirdi

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaç fiyatlandırılmasında kullanılan avro kurunda yapılan artışın yeterli olmadığını belirterek, "İlaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmelerin de bir an önce yapılmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

'İlaç sorunu devam edecek'

Saydan, yazılı açıklamasında, 1 avro değeri için belirlenen 14,0387 liranın, güncel kurun çok altında olması nedeniyle piyasada bulunamayan ilaç sorununun devam edeceğini düşündüğünü belirtti.

Saydan, güncel avro kurunun yaklaşık 30 lira olması nedeniyle ithal edilen ilaçların güncel kura göre ithalatında sıkıntıların yaşanmaya devam edeceğini ifade ederek, "Bu güncellemenin, ilacın hastaya ulaşmasına imkan sağlayacak seviyede olmadığını, yarayı iyileştirmeyeceğini, sadece pansuman olabileceğini belirtmek istiyoruz. İlaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmelerin de bir an önce yapılmasını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İlaç sektöründe avro kurunun, gerçek kurdan farklı şekilde belirlenmesi nedeniyle son 3 yılda ilaç sektöründe yaşanan sorunların gözle görülür hale geldiğini aktaran Saydan, şunları kaydetti: "Uygulamanın ilk başladığı dönemde, ilaç için belirlenen avro kuru, reel avro kuru ile aynı seyirde ilerliyordu. Ancak bugün itibarıyla ilaç avro kuru 14,03 lira olarak belirlenirken, reel avro kuru 30 lira seviyelerine çıkmıştır. Gerçekçi yaklaşımlarla, ilaç avro kurunun, güncel ve ekonomik gerçeklere mutlaka uygun hale getirilerek sorunun acilen çözülmesi ve vatandaşın ihtiyacı olan ilaçların eczanelerimize gelmesi sağlanmalı."