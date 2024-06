Kan bağışı yapmak isteyenler Yedikule'de toplandı

Takip Et

Türk Kızılayı ekipleri tarafından hastanenin bahçesine kurulan mobil ünitede hastane personeli ve vatandaşlar kan verdi. Burayı ziyaret eden Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, kan veren vatandaşlar ve hastane personeline teşekkür etti.

Bir ünite kan 3 kişiye can veriyor

Gerekli formu doldurduktan sonra kan bağışı yapan Yiyit, yazın bağış konusunda mevsimsel bir düşüş olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yiyit, sağlık çalışanlarının kanın her bir ünitesinin kıymetinin farkında olduğunu kaydetti. Bir ünite kanın 3 kişiye can verdiğini, kana her daim ihtiyaç olduğunu dile getiren Yiyit, şöyle konuştu:

"Afet ile olağanüstü hal olduğunda kan vermek için sıralar oluşuyor. Bunlara gerek olmaması için düzenli kan bağışçısı olmak lazım. İnsanoğlu başına geldiğinde idrak ediyor. Başına gelmeden idrakinde olup kan vermekte fayda var. Üç ay aralıklara kan verilmesini şiddetle öneriyoruz. Sağlığa bir zararı yok ama bir başkasının sağlığını geri getirme anlamında elimizdeki tek ürün bu. Bu anlamda Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak güzel bir etkinliğe imza attık."

Başhekim Yiyit, kampanyada rekor bir kan bağışı beklediklerine dikkati çekerek, asıl hedeflerinin düzenli kan bağışçısı olmayı bir gelenek ve süreklilik haline getirmek olduğunu sözlerine ekledi.